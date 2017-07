AMD rapporteert omzetgroei van 19 procent in tweede kwartaal

Business

AMD heeft haar kwartaalcijfers bekendgemaakt voor het tweede kwartaal. Met een omzet van 1,22 miljard dollar zag het bedrijf een groei van 19 procent in vergelijking met vorig jaar. Deze omzet heeft AMD te danken aan de grote vraag naar grafische processoren.

AMD boekte non-GAAP inkomsten van 2 cent per aandeel met een totale omzet van 1,22 miljard dollar. In het tweede kwartaal van vorig jaar boekte het maar 1,03 miljard dollar. Het bedrijf rapporteerde een netto verlies van 16 miljoen dollar, wat omgerekend 2 cent per aandeel is. Wall Street verwachtte dat het bedrijf een omzet van 1,15 miljard dollar zou boeken in het tweede kwartaal. Op dat gebied heeft AMD de verwachtingen dus overtroffen.

In het computing en grafische segment boekte het bedrijf een omzet van 659 miljoen dollar. Dit is een groei van 51 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Deze groei heeft het volgens AMD te danken aan de grotere vraag naar grafische- en Ryzen desktop processoren. Het operationeel inkomen over dit segment bedraagt 7 miljoen dollar. In vergelijking met het operationeel verlies van 81 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2016 is dit een enorme verbetering.

Highlights tweede kwartaal 2017

In het tweede kwartaal van 2017 lanceerde AMD haar nieuwe EPYC 7000 serie processoren en Ryzen PRO desktop processoren. Daarnaast kondigde het bedrijf onder andere haar nieuwe Ryzen Threadripper CPU aan. Daarbij kondigde Microsoft nieuwe details aan over de Xbox One X, die gebruikmaakt van een AMD chip.

Met de kwartaalcijfers laat AMD een sterke groei zien. Dit heeft het bedrijf volgens CEO Lisa Su te danken aan de goede ontvangst van haar Ryzen desktop processoren, Vega CPU’s en EPYC datacenter producten. Ze zeggen zelf erg tevreden te zijn over de verbeterde financiële situatie en hopen dat de omzet in het volgende kwartaal nog meer zal groeien.

Voor het derde kwartaal verwacht AMD dat haar omzet met ongeveer 15 procent zal stijgen in vergelijking met vorig jaar.