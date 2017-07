Nintendo leverde afgelopen kwartaal bijna 2 miljoen exemplaren van de Switch

Consumer

Nintendo verkocht het afgelopen kwartaal zo’n 1,97 miljoen exemplaren van de Switch. Dat zijn er een stuk minder dan een kwartaal eerder, toen het Japanse bedrijf er nog 2,74 miljoen leverde. De cijfers daalden niet door afgenomen vraag, maar door productieproblemen waar het bedrijf mee te maken heeft. Verder noteerde Nintendo weer positieve kwartaalcijfers.

Nintendo houdt er aan vast dat het voor het eind van dit fiscale jaar – dat in maart 2018 eindigt – in totaal 10 miljoen exemplaren van de Switch verkocht zal hebben. Mocht die belofte uitkomen, is het bedrijf hard op weg het floppen van de Wii U console te kunnen vergeten. In de vijf jaar dat die console op de markt was, verkocht Nintendo er namelijk krap 13,5 miljoen van. De Switch zal dat aantal met dit tempo binnen een jaar of anderhalf halen.

Op dit moment staat het totale aantal verkochte exemplaren van de Nintendo Switch op 4,7 miljoen. 1,12 miljoen daarvan werden er in Japan verkocht, maar in de Verenigde Staten (1,95 miljoen) en Europa (1,63 miljoen) is het apparaat populairder. Het populairste spelletje is The Legend of Zelda: Breath of the Wild, waarvan 3,92 miljoen exemplaren verkocht zijn.

Goede kwartaalcijfers

Nintendo onthulde niet alleen de verkoopcijfers van de Switch, maar ook zijn omzet en winst van het afgelopen kwartaal. De omzet van het bedrijf bedroeg in totaal 154 miljard yen (1,18 miljard euro). De winst bedroeg 16,2 miljard yen (124,5 miljoen euro). Dat zijn mooie cijfers, want een jaar eerder stond er nog een verlies van 39,1 miljoen euro in de boeken door de tegenvallende verkopen van de Wii U. Met de Nintendo Switch lijkt het bedrijf de weg naar boven dus weer gevonden te hebben.