Microsoft Paint blijft toch bestaan

Apps & Software

De populaire Microsoft-app Paint is toch niet dood. Afgelopen maandag publiceerde Microsoft een artikel waarin het schreef dat Paint met de Windows 10 Fall Creators Update naar de deprecated-lijst verplaatst werd. Op die lijst staat software die niet meer onderhouden wordt. Nu blijkt dat de vork toch iets anders in de steel zit. Paint wordt gewoon verplaatst naar de Windows Store.

In een geüpdatete versie van het artikel schrijft Microsoft dat Paint straks gratis beschikbaar zal zijn in de Windows Store. De app blijft dus wel bestaan, maar krijgt geen nieuwe functies meer. De belangrijkste functies van MS Paint worden verder geïntegreerd in de nieuwe Paint 3D app.

“Today, we’ve seen an incredible outpouring of support and nostalgia around MS Paint,” schrijft Megan Saunders, general manager van 3D bij Microsoft in een blog over de verwarring. “MS Paint is here to stay, it will just have a new home soon, in the Windows Store where it will be available for free.”

Microsoft Paint werd in 1985 uitgebracht en is sindsdien erg populair. Toch stamt de laatste grote update van de software uit 2009, toen het bedrijf Windows 7 uitbracht. Toen bracht Microsoft een nieuwe interface naar de app.Wat functionaliteit betreft, is Paint altijd een erg eenvoudige app met beperkte mogelijkheden gebleven. Paint 3D is wat Microsoft betreft de toekomst van de software en dat de gewone Paint-app nu naar de Windows Store verplaatst wordt, betekent waarschijnlijk dat Microsoft in de toekomst stopt met het ondersteunen van de software.

Het gedoe rond Paint is trouwens niet de eerste keer dat Microsoft voor wat verwarring zorgt rond zijn plannen met bepaalde software. Eerder deze maand ontstond er wat commotie rond de naam van de Fall Creators Update, die ineens in het Verenigd Koninkrijk de naam Autumn Creators Update leek te krijgen. Ook dat berustte op een misverstand.