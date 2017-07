Foxconn bouwt 10 miljard dollar kostende fabriek in de Verenigde Staten

Business

Foxconn, de Taiwanese leverancier van onderdelen van onder meer Apple, is van plan maar liefst 10 miljard dollar te investeren in een nieuwe fabriek die in het Amerikaanse Wisconsin geopend moet worden. De faciliteit zal Lcd-schermen produceren en zorgt volgens het Witte Huis voor minstens 3.000 banen.

Dit meldde de Amerikaanse regering gisteren. In eerste instantie zouden 3.000 mensen aan het werk worden gezet in de fabriek, maar op een later moment moeten dat er 13.000 worden. “Dit is het resultaat van vele maanden aan gesprekken tussen het White House Office of American Innovation en Foxconn en talloze vergaderingen hier in het Witte Huis,” zegt een vertegenwoordiger van de regering. De investering zou “een mijlpaal in het terughalen van geavanceerde fabricage, vooral in de elektronicasector, naar de Verenigde Staten” vormen.

Volgens de Wall Street Journal is daar wel een flink pak geld voor nodig. De staat Wisconsin biedt Foxconn verspreid over een periode van vijftien jaar in totaal 3 miljard dollar aan belastingvoordelen. Volgens het Witte Huis is dit slechts het begin van de plannen van Foxconn: dat zou meerdere fabrieken in de Verenigde Staten willen bouwen.

Dat is in elk geval wel wat de regering Trump voor ogen heeft. Eerder deze week vertelde Trump nog dat Apple hem drie belangrijke fabrieken beloofd had in de Verenigde Staten. Apple CEO Tim Cook zou in een telefoongesprek “drie grote fabrieken, prachtige fabrieken” beloofd hebben in de Verenigde Staten. Een van de manieren waarop Trump dat soort fabrieken wil laten realiseren, is door bedrijven grote belastingvoordelen te bieden. Vermoedelijk ligt daarin voor Foxconn ook de reden om deze nieuwe fabriek te bouwen.