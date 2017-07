Google stopt met Instant Search functie

Apps & Software

Google zet een punt achter de Instant Search functie, die automatisch zoekresultaten laat zien terwijl je een zoekopdracht intikt. De functie werd in 2010 geïntroduceerd en veranderde de manier waarop mensen de zoekdienst gebruikten. Nu de helft van de zoekopdrachten op mobiele schermen plaatsvindt, is de functie niet meer handig.

Toen het de Instant Search functie lanceerde, schatte Google dat het veel tijd bespaarde door zo snel mogelijk te zoeken. Ook werd de tijd die mensen nodig hadden om een zoekopdracht in te tikken drastisch verminderd. Maar op mobiele schermen werkt de functie niet goed en dat is volgens The Verge de voornaamste reden achter het verdwijnen ervan.

Het laden van pagina’s vlak boven een toetsenbord biedt namelijk niet de beste gebruikerservaring. In een statement tegen de site Search Engine Land legt een woordvoerder van Google de beslissing uit:

“We lanceerden Google Instant in 2010 met als doel gebruikers zo snel mogelijk te voorzien van de informatie die ze nodig hebben, terwijl ze nog op hun desktopapparaat aan het typen waren. Tegenwoordig vindt echter meer dan de helft van onze zoekopdrachten op mobiel plaats, met een heel andere manier van input geven, en andere interactie en limitaties van het scherm. Met dat in gedachten, hebben we besloten Google Instant te verwijderen en ons te focussen op manieren om Search sneller te maken en soepeler te laten werken op alle apparaten.”

Nu biedt Google enkel nog aanbevolen zoekopdrachten aan op basis van een auto-complete functie. Terwijl je tikt, verschijnen er dus in een drop-down menu verschillende zoekopties. De zoekresultaten worden echter niet meer in realtime gegenereerd. Overigens konden gebruikers Instant Search al uitschakelen, maar nu is de functie voorgoed weg om te zorgen voor een consistente ervaring op zowel de desktop als mobiele telefoon.

Google heeft het trouwens maar druk met aanpassen van zijn zoekresultaten. Eerder vandaag werd al bekend gemaakt dat het proeven doet met het automatisch afspelen van video’s in de zoekresultaten. Het is een proef met een functie die nog niet zeker is en veel mensen vermoedelijk zal verdelen. Lang niet iedereen is immers fan van video’s die automatisch afgespeeld worden.