Windows 10 Mobile’s Continuum krijgt na update portretmodus

Apps & Software

Windows 10 Insider krijgt regelmatig nieuwe updates voor PC, terwijl Windows 10 Mobile daarin altijd een beetje achterblijft. Met Build 15235 is dat echter verleden tijd, want hierin introduceert Microsoft ook voor de mobiele variant een nieuwe feature. Continuum krijgt vanaf deze build namelijk een portretmodus.

Windows 10 Mobile Continuum geeft gebruikers de mogelijkheid om hun telefoon aan te sluiten op een extern scherm. Hiermee ga je van een mobiele omgeving naar een desktop omgeving. In het verleden was er echter geen manier om ervoor te zorgen dat Continuum zich aanpaste aan de oriëntatie van je monitor. Hierdoor zag het er allemaal maar vreemd uit, zoals je kunt zien in onderstaande afbeelding.

Met de introductie van portretmodus kunnen ook gebruikers met verticale set-ups overzichtelijk gebruik maken van Continuum. Wat de nieuwe feature echter nog mist is het automatisch aanpassen van de schermoriëntatie. Je moet daarom handmatig portretmodus instellen voor je monitor.

Dit doe je door de volgende stappen te volgen op je telefoon: instellingen > systeem > display, waarna je “gekoppeld scherm” aanklikt. Vervolgens moet je de schermoriëntatie veranderen naar portretmodus. Je zal je telefoon opnieuw moeten verbinden (bekabeld of draadloos), om zo de instellingen aan te passen. Hierna zal je telefoon je voorkeur onthouden, zodat je het niet nog eens hoeft te doen. Wil je het scherm weer terugzetten in landschapmodus? Dan doorloop je dezelfde stappen nogmaals.

Verder verandert er in Build 15235 niet veel, naast de gewoonlijke bug fixes. De nieuwste build is nu officieel beschikbaar voor gebruikers in de Fast Ring. Gebruikers van de Slow Ring kunnen Build 15235 verwachten in de komende weken.