Samsung zet nieuw kwartaalwinstrecord door chipsegment

Business

Niet alleen bedrijven als SK Hynix en AMD presenteerden gisteren hun kwartaalcijfers. Ook Samsung deelde haar tweede kwartaalcijfers met de menigte. Met een enorme toename in winst uit het chipsegment, zet het bedrijf een nieuw kwartaalwinstrecord.

Samsung Electronics deed het in het tweede kwartaal erg goed. Het bedrijf draaide 61 biljoen won in omzet, met een operationele winst van 14 biljoen won. Dit is een toename in winst van bijna 73 procent en een toename van 20 procent in omzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2016. Hiermee zet Samsung een nieuw record als het aankomt op operationele winst.

De toename in zowel omzet als winst heeft Samsung grotendeels te danken aan haar chipsegment. Dit segment heeft een operationele winst van 8 biljoen won, wat een enorme stijging is in vergelijking met de 2,6 biljoen won vorig jaar. Omzet in het chipsegment groeide ook met 46 procent naar 17,6 biljoen won, aldus Samsung. Het chipsegment deed het zo goed door de grote vraag naar DRAM’s en SSD’s voor servers. Samsung verwacht dat deze trend de rest van het jaar door zal zetten.

Mobiele en display

In het mobiele segment zag het bedrijf tevens een groei in omzet van 11 procent naar 29 biljoen won. De winst slonk echter wel met 3 procent, naar een totaal van 4 biljoen won. Samsung zegt dat de verkoop van de Galaxy S8 is toegenomen, maar dat de verkoop van mobiele telefoons uit het midden- en lage-segment afnam. Er wordt verwacht dat de omzet in het mobiele segment zal blijven groeien de rest van het jaar, door de lancering van de Galaxy Note 8. De winst zal naar verwachting wel dalen door de marketingkosten rondom de nieuwe Note.

Het display segment boekte een omzet van 7,71 biljoen won in het tweede kwartaal, wat leidt tot een operationele winst van 1,71 biljoen won. In het tweede kwartaal van 2016 bedroeg de operationele winst maar 0,14 biljoen won. Hoewel Samsung verwacht dat de verkoop van displays toe zal nemen, zegt het dat de productie van de nieuwe OLED-serie invloed zal hebben op de winst.