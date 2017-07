3G-versie Nokia 3310 op komst?

Mobile

Afgelopen juni werd de Nokia 3310 opnieuw op de Nederlandse markt gebracht. Het was voor HMD Global, dat de licentierechten op de Nokia-merknaam in handen heeft, een ideale manier om liefde voor het Nokia-merk weer nieuw leven in te blazen. Maar problematisch aan vermoedelijk de meest nostalgische telefoon die er bestaat, is het feit dat deze niet werkt op 3G-netwerken. Een nieuwe versie zou daar verandering in brengen.

Een recente FCC certificering wijst erop dat er een 3G-versie komt. De Nokia 3310 is nog niet beschikbaar in de Verenigde Staten, omdat die enkel werkt op GSM-netwerken, waar die in de Verenigde Staten niet meer bestaan. De nieuwe certificering van de FCC wijst op een Nokia-toestel met de 3G-ondersteuning. Alleen dan kan het toestel daar uitgebracht worden.

De oorspronkelijke Nokia 3310 werd in het jaar 2000 gelanceerd en is met honderd miljoen verkochte exemplaren het meest verkochte toestel ter wereld. De nieuwe variant lijkt vooral qua design daarop, maar is verder de moderne tijd ingebracht. Zo is het een toestel met 2,4-inch kleurenscherm, een Bluetooth 3.0 chip, micro-USB ingang en een SD-slot. De telefoon kost 60 euro.

Naar verluidt zou HMD op 16 augustus de 3G-versie van de Nokia 3310, als ook een high-end Nokia-toestel onthuld wordt. Dat schijnt de Nokia 8 te zijn, een toestel met een 5,3 inch display met 2.560 bij 1.440 pixels. Het toestel draait volgens de geruchtenmolen op een Qualcomm Snapdragon 835 processor, met 4 of 6 GB aan werkgeheugen en 64 GB interne opslag. Het zou gaan om een toestel met dubbele camera aan de achterkant, met een prijskaartje van bijna 600 euro.

Ook schijnt HMD op 6 augustus de Nokia 9 te onthullen, een toestel met scherm zonder bezels, met nog meer high-end kenmerken dan de Nokia 8 en een veel hoger prijskaartje van zo’n 750 euro.