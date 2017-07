Windows Store voegt nieuwe features voor ontwikkelaars toe

Apps & Software

Tijdens Microsoft Build 2017 werden verschillende nieuwe features voor ontwikkelaars aangekondigd met betrekking tot de Windows Store. Deze features zijn nu officieel beschikbaar voor alle ontwikkelaaraccounts.

De nieuwe features moeten zorgen voor een hogere productiviteit onder ontwikkelaars zodat ze sneller geld kunnen verdienen aan hun apps en spellen. Zo zijn er nu meer manieren om apps te promoten en te zorgen dat je sneller nieuwe gebruikers krijgt. Dit doet Microsoft door een groter aantal trailers toe te staan in de Windows Store.

Ontwikkelaars kunnen nu 15 trailers uploaden voor hun applicatie. Veel ontwikkelaars maken echter al gebruik van deze feature om zo hun apps te promoten in de Windows Store. Om te zorgen dat het uploaden van een app voor de Windows Store minder lang duurt, kunnen ontwikkelaars nu hun productpagina importeren en exporteren. Met een nieuwe prijs- en beschikbaarheidspagina worden extra mogelijkheden toegevoegd om te zorgen dat gebruikers een eerste aankoop doen.

Het instellen van prijzen in Windows Store

Ontwikkelaars kunnen met de nieuwe features de precieze publicatiedatum en prijzen van hun apps vooraf instellen. De tijd en datum waarop je app beschikbaar moet worden gesteld in de Windows Store kan ingesteld worden, maar ook de prijzen kunnen vooraf bepaald worden. In de eerste week kun je bijvoorbeeld je spel aanbieden voor 99 cent. Hierna stel je in dat in de tweede week de prijs naar 1,99 euro stijgt. Hiervan kun je ook de precieze datum en tijd instellen. Je kunt zelfs voor specifieke markten de prijzen instellen.

Er zijn daarnaast nog veel andere mogelijkheden om prijzen aan te passen. Zo kan je bijvoorbeeld voor de Europese markt voor een bepaalde periode een korting van 30 procent instellen. Het is ook mogelijk om een bepaalde korting te geven aan mensen die één of meerdere van je andere apps bezitten, en korting aan klanten die nog geen Windows Store aankopen hebben gedaan. Alle mogelijke prijsklassen zijn te vinden in een Excel bestand, welke je kunt exporteren vanaf de prijs- en beschikbaarheidspagina.

Tot slot heeft het Windows Ontwikkelaarscentrum een transformatie ondergaan. Het heeft onder andere een nieuwe interface, een nieuw analyseoverzicht en een gestroomlijnde schakeling tussen programma’s. Hiernaast zijn nog enkele kleine features toegevoegd, die te vinden zijn in het blog dat Microsoft over de nieuwe features heeft geschreven.