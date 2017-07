Apple krijgt FCC goedkeuring om 5G technologie te testen

Networking

De Federal Communications Commission (FCC), het Amerikaanse overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de regelgeving met betrekking tot telecommunicatie, heeft Apple goedkeuring gegeven om te beginnen met het testen van haar 5G technologie.

Met deze aankondiging sluit Apple zich aan bij andere grote bedrijven die werken aan een 5G netwerk voor wereldwijd gebruik. Zo hoopt Sprint haar 5G beschikbaar te stellen aan het einde van 2019, waarop T-Mobile snel zal volgen met een lancering in 2020. Ook AT&T en Verizon zijn bezig met het ontwikkelen van 5G netwerken.

Apple onderscheidt zich echter door zich te richten op millimetergolf technologie met een hogere frequentie en een kortere golflengte dan de spectra waar T-Mobile en Sprint zich op focussen. Of dit beter is, is niet zeker. Verizon nam eerder dit jaar Straight Path Communications over. Dit bedrijf beschikt over de licentie voor radiogolven met een hoge frequentie.

Millimetergolf technologie als sleutel voor 5G

Millimetergolf technologie biedt de mogelijkheid om data met een hogere snelheid over te dragen. Momenteel kunnen deze type signalen echter nog niet goed door voorwerpen heen, waardoor een line-of-sight tussen nodig is. Telecombedrijven hopen deze technologie te verbeteren zodat het inzetbaar is voor een sneller 5G netwerk.

Dit netwerk zou downloadsnelheden tot 100MB per seconde mogelijk moeten maken en 50MB per seconde voor uploaden. In tegenstelling tot LTE, waar dit soort cijfers als maximaal haalbare aangeduid worden, zou dit bij een 5G netwerk de constante snelheid moeten voorstellen. Daarnaast zou het netwerk bijna geen vertraging moeten hebben en werkt het ook in treinen tot een snelheid van 500km/h. Het netwerk zou net zo snel als een thuisnetwerk moeten worden, aldus Engadget.

Apple’s aanvraag laat geen details doorschemeren omtrent haar 5G netwerk. Ze kunnen de technologie in ieder geval gaan testen op twee locaties in Californië tot augustus 2018. Bedrijven als Facebook, Google en Samsung zijn al enige tijd bezig met het ontwikkelen van de technologie.