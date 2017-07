Eerste details Huawei Mate 10 onthuld

Mobile

Huawei Consumer Business Group CEO Richard Yu heeft de eerste hints gegeven naar het volgende topmodel van het Chinese bedrijf, de Huawei Mate 10. De CEO belooft ons een hoge screen-to-body ratio en een goede camera. Ook laat hij weten dat zijn bedrijf zich minder gaat richten op goedkope smartphones.

Dat vertelde Richard Yu tijdens een interview met Bloomberg Technology over de groei van het bedrijf afgelopen jaar. Tijdens dat gesprek vertelde Yu dat zijn bedrijf vast wil houden aan de groei door te blijven inzetten op sterke topmodellen. “We zullen een nog krachtiger product [dan de volgende iPhone] lanceren,” aldus Yu tijdens dat interview.

Yu onthulde daarop enkele details van dat ‘krachtigere product: “De Mate 10, waarvan de accu veel langer meegaat, heeft een full-screen display, laadt sneller op, kan betere foto’s knippen en heeft veel andere eigenschappen die ons helpen beter met Apple te concurreren.”

Met dat full-screen display verwijst hij vermoedelijk naar een randloos scherm, dat de afgelopen tijd flink populair geworden is onder fabrikanten van smartphones. Tegelijk is fotografie een belangrijke factor geworden bij Huawei, dat sinds enige jaren samenwerkt met Leica aan nieuwe lenzen voor smartphonecamera’s. Vermoedelijk wordt het toestel in november gepresenteerd.

Minder goedkope Huawei’s

Afgezien van de details over het volgende topmodel, liet Yu weten dat Huawei mogelijk minder goedkope smartphones gaat maken. De marges op dergelijke producten zijn vrij laag, en dus zijn dergelijke toestellen minder interessant voor het Chinese bedrijf.

“We geven de extreme low-end apparaten op, omdat de marges hierin erg laag zijn, en ze niet genoeg geld opbrengen,” vertelde Yu. Huawei groeit op dit moment flink, onder meer in Europa en dat wil hij vasthouden door sterke smartphones te lanceren. “De prioriteit ligt op dit moment in Europa, China en Japan, waar de economie gezond is en mensen ze ook kunnen kopen.”

Dat de Verenigde Staten niet op dat lijstje van Yu staan, komt omdat Huawei er nooit in geslaagd is echt een positie te krijgen op de Amerikaanse markt. Tegelijk laat het feit dat hij het expliciet over concurreren met Apple heeft, zien dat het bedrijf die markt waarschijnlijk niet zomaar wil opgeven.