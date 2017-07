Huawei rapporteert 15 procent groei in eerste halfjaarcijfers 2017

Business

Gisteren rapporteerde Huawei haar cijfers voor het eerste halfjaar van 2017. In deze eerste zes maanden van het jaar, boekte Huawei een omzet van 283,1 miljard yuan. Dit is een toename van 15 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De operationele winstmarge bedroeg daarnaast 11 procent. Huawei groeide in alle drie segmenten in het eerste halfjaar en verwacht dat deze groei zich voort zal zetten in de loop van het jaar. De op twee na grootste smartphone leverancier heeft er dan ook vertrouwen in het jaar financieel positief af te sluiten.

In het telecom segment biedt Huawei klanten oplossingen om de kosten van het aanleggen van een mobiel netwerk te verlagen. Daarnaast houdt het zich bezig met het ontwikkelen van het 5G netwerk en het innoveren van het 4.5G netwerk. Ook zegt het bedrijf alle kansen op het gebied van video, B2B en het IoT aan te pakken. Specifieke cijfers uit het telecom segment zijn niet bekendgemaakt.

Enterprise- en consumentensegment

Het enterprise segment richt zich op het bouwen van flexibele en veilige ICT platformen. Volgens het bedrijf kiezen steeds meer industrieleiders voor Huawei als hun partner om digitaal te transformeren. Zo worden de oplossingen van Huawei, waaronder cloud computing, IoT en big data, ingezet in verschillende sectoren. Denk hierbij aan de overheids-, transport en productiesector. Wederom zijn er hiervan geen cijfers bekendgemaakt.

In het consumenten segment werkt het bedrijf samen met wereldwijde partners aan digitale innovaties. Producten van Huawei, zoals de Mate 9, P10, Honor 9 en Matebook E/X/D, zijn volgens het bedrijf goed ontvangen door consumenten wereldwijd. Dit leidde tot een omzet van 105,4 miljard yuan. Smartphones werden 20,6 procent meer geleverd in vergelijking met vorig jaar, tot een totaal van 73 miljoen. Het bedrijf blijft nog altijd de grootste smartphone leverancier in China met 23 miljoen geleverde smartphones.

Met haar positie in de consumentenmarkt, hoopt Huawei nieuwe innovaties snel toe te kunnen passen in nieuwe apparaten. Hieronder vallen features voor een 5G netwerk.