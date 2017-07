Geen nieuwe gebruikers voor Twitter in tweede kwartaal

Business

De afgelopen maanden zijn er geen nieuwe gebruikers bijgekomen op het sociale medium Twitter. Het aantal maandelijks actieve gebruikers blijft hangen op 328 miljoen. Wel is het aantal mensen dat dagelijks naar de site surft met 12 procent gegroeid. Tegelijk wil Twitter niet bekendmaken hoeveel mensen nou dagelijks gebruik maken van zijn diensten.

Ondanks dat het aantal dagelijkse bezoekers groeide, daalde de omzet van Twitter de afgelopen drie maanden met 5,5 procent naar 574 miljoen dollar. Het verlies was ook iets meer dan een jaar eerder en bedroeg afgelopen kwartaal 116 miljoen dollar. Dientengevolge daalden aandelen met bijna 10 procent in waarde. Het verlies kan te maken hebben met de sfeer die rond Twitter is komen te hangen.

De verdiensten van Twitter hangen grotendeels af van het aantal actieve gebruikers. Aan de hand daarvan kan het advertenties verkopen. Meer actieve gebruikers betekent natuurlijk meer impressies voor een advertentie, die daardoor duurder verkocht kan worden. Problematisch voor Twitter is echter het imago dat het de afgelopen maanden gekregen heeft, waardoor adverteerders minder willen betalen. Er zou nog maar de helft betaald worden voor een interactie met een advertentie.

Dat komt mogelijk doordat er een pestcultuur ontstaan is op de site. Twitter doet er alles aan om daar verandering in te brengen. Met resultaat, want volgens Bloomberg schrijft het bedrijf aan zijn aandeelhouders dat het aantal meldingen van misbruik met 25 procent gedaald is. Tegelijk is het aantal accounts dat aangepakt is wegens misbruik vertienvoudigd. Toch heeft dat niet gezorgd voor meer gebruikers en ook niet voor meer omzet.

In een statement laat CEO Jack Dorsey weten positief te zijn over de toekomst:

“We’re strengthening our execution, which gives us confidence that our product improvements will continue to contribute to meaningful increases in daily active usage. We’re also encouraged by the progress we’re making executing against our top revenue generating priorities as we focus on making Twitter the best place to see and share what’s happening.”

Het meest opvallende in de rapportage van Twitter is overigens dat de inkomsten uit advertenties sterk daalden. Die inkomsten daalden met 8 procent, ondanks de groei van het aantal interacties met advertenties. Twitter verdiende wel meer aan datalicenties, waarbij bedrijven het sociale netwerk geld betalen voor toegang tot berichten. Verder zet het sociale netwerk volop in op live video’s, waarmee het hoopt mensen te kunnen binden aan zijn site.