Intel overtreft verwachtingen tweede kwartaal

Business

Intel heeft haar tweede kwartaalresultaten bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het bedrijf de verwachtingen van analisten overtreft. Intel rapporteert netto inkomsten van 2,8 miljard dollar, of 58 cent per aandeel. De non-GAAP winst bedroeg 72 cent per aandeel over een totale omzet van 14,8 miljard dollar. Dit is een toename van negen procent in vergelijking met vorig jaar en hiermee zet het bedrijf een nieuw tweede kwartaal record. Wall Street’s verwachtingen waren iets lager. Zo werd verwacht dat Intel een winst van 68 per aandeel zou boeken met een totale omzet van 14,4 miljard dollar.

Volgens CEO Krzanich was het tweede kwartaal “buitengewoon” op het gebied van omzet en winst. Door de hoger dan verwachte groei, stelt het bedrijf haar verwachtingen voor de totale jaaromzet bij met 1,3 miljard dollar tot een totaal van 61,3 miljard dollar. Het datacenter segment bedraagt een hoger deel van de totale omzet dan voorheen, tot een totaal van 40 procent. Het IoT-segment groeide nóg iets meer, met een toename van 26 procent tot een totaal van 720 miljoen dollar.

Verwachtingen derde kwartaal

In het tweede kwartaal lanceerde het bedrijf nieuwe Intel Core, Xeon en geheugenproducten die hebben bijgedragen aan de totale omzet. Daarnaast is het bedrijf bezig met innoveren op het gebied van AI en autonoom rijden. Naar verwachting zal er dit jaar een nieuw record gezet worden in omzet.

Voor het derde kwartaal verwachten analisten dat Intel een non-GAAP winst van 74 cent per aandeel zal boeken over een totaal van 15,32 miljard dollar in omzet. Intel denk iets meer te gaan verdienen, met een derde kwartaalomzet van 15,7 miljard dollar.