Renault werkt samen met Microsoft aan blockchain onderhoudsboek

Renault is een samenwerking aangegaan met Microsoft en VISEO om een prototype te bouwen voor een digitaal onderhoudsboek voor auto’s. Dit prototype maakt gebruik van blockchain technologie, waarmee het in theorie in ieder geval veilig en transparant zou moeten zijn.

De Franse autofabrikant zegt dat blockchain-technologie ervoor kan zorgen dat alle data van een auto op een transparante, veilige manier bewaard wordt. Momenteel is informatie over auto’s namelijk verspreid over verschillende informatiesystemen. Deze systemen worden beheerd door onder andere verzekeringsmaatschappijen, reparatiebedrijven en autoleveranciers.

Het nieuwe digitale onderhoudsboek zou alle belangrijke informatie moeten verzamelen en dit op één plek neerzetten. Wanneer een eigenaar dan besluit om de auto te verkopen, kan diegene de potentiële koper toegang geven tot de data. Hiermee wordt meer vertrouwen gecreëerd tussen verkoper en koper. Het klassieke onderhoudsboekje dat bij veel tweedehands auto’s ontbreekt of onvolledig is, kan dan in ieder geval met pensioen.

De rol van Microsoft en VISEO

Als deel van het project, geeft Microsoft Renault toegang tot de Microsoft Azure blockchain-technologie. Bernard Ourghanlian, CTO van Microsoft Frankrijk, zegt “trots te zijn om Renault te kunnen ondersteunen met deze digitale transformatie” en dat het project ervoor zal zorgen dat alle informatie die gedeeld wordt in de autowereld te vertrouwen is. Renault is niet de enige waarmee Microsoft samenwerkt. Men gaat namelijk met verschillende bedrijven in zee om zo de behoeften met betrekking tot blockchain te begrijpen. Hiermee kunnen zij hun Azure platform verbeteren.

VISEO overzag de technische implementatie van het project. Ook hielpen zij met het optimaliseren van de user design. Het adviesbureau beschikt over speciale blockchain teams die de samenwerking aan gaan met bedrijven zoals Renault. Ze geloven enorm in de mogelijkheden die blockchain-technologie biedt en dan voornamelijk de transparantie die het vertegenwoordigers van B2B processen kan bieden.

Volgens Renault was het zonder de expertise van Microsoft en VISEO niet mogelijk geweest om het prototype te bouwen. Kennis over blockchain is namelijk nog niet algemeen beschikbaar op de markt. Met het prototype is Renault een van de eerste autofabrikanten die gebruikmaakt van blockchain-technologie en de mogelijkheden die het biedt.