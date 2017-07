Winst van Amazon is flink gedaald in tweede kwartaal

Business

Amazon heeft gisteren zijn financiële resultaten over het tweede kwartaal van 2017 gepubliceerd. De resultaten zijn wederom positief, al is de winst flink gedaald. De winst bedroeg afgelopen kwartaal nog maar 197 miljoen dollar.

Daarmee is de winst van Amazon flink gedaald ten opzichte van een jaar eerder, om precies te zijn met 77 procent. Het bedrijf schreef een totale omzet van 38 miljard dollar in de boeken, flink wat meer dan een jaar eerder, toen het 30,4 miljard dollar omzette. De uitgaven stegen wel flink: van 29,12 miljard dollar een jaar geleden, naar 37,33 miljard dollar afgelopen kwartaal. Dat geld ging vooral in marketing en de ontwikkeling van diverse nieuwe technologieën zitten.

Overigens waren de cijfers van Amazon Web Services, de op zichzelf staande bedrijfstak die zich richt op het aanbieden van clouddiensten, veel positiever. Dat zag zijn omzet met 42 procent naar 4,1 miljard dollar groeien. De winst van AWS bedroeg afgelopen kwartaal 916 miljoen dollar. Die is dan ook flink gegroeid, want een jaar eerder boekte AWS nog een winst van 718 miljoen dollar.

“We trekken steeds meer klanten,” zegt Amazon CFO Brian Olsavsky in daarover. Hij denkt dat klanten voor AWS kiezen wegens zijn “functionaliteit en snelheid van innovatie.” Waar de dienst op de cloudmarkt de dominante speler blijft, groeit de concurrentie wel, onder meer van Amazon en Microsoft. Laatstgenoemde zag de omzet uit Azure bijvoorbeeld in een jaar tijd verdubbelen.

De verwachting van Amazon is dat de omzet komend kwartaal de omzet groeit naar 39,25 miljard dollar tot 41,75 miljard dollar. Mogelijk komt die groei voort uit de nog af te ronden overname van Whole Foods, waar Amazon zo’n 13,7 miljard dollar voor wil neertellen. Die overname is deel van Amazons plannen om ook buiten het online gebied meer geld te verdienen. Amazon wil namelijk wereldwijd, maar om te beginnen in de Verenigde Staten, kassaloze supermarkten uitrollen. Dat concept heeft het bedrijf al enige tijd in ontwikkeling en proeven ermee zijn tot nu toe succesvol.

Een geinig feitje is overigens dat de aandelen van Amazon even flink stegen, in de aanloop naar de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Daardoor werd oprichter Jeff Bezos in de Bloomberg Billionaires Index korte tijd de rijkste man van de wereld. Hij was korte tijd goed voor zo’n 92,3 miljard dollar, waar Bill Gates goed is voor 90,8 miljard dollar. Na sluiting van de beurzen stond Bezos weer op de tweede plaats.