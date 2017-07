LG boekt winst in tweede kwartaal ondanks verlies mobiele segment

Business

LG Electronics heeft in het tweede kwartaal weer winst gemaakt. Dit heeft het bedrijf grotendeels te danken aan de sterke verkoop van huishoudelijke apparatuur en TV’s, ondanks de slechte verkoop van smartphones.

LG boekte een operationele winst van 664 miljard won (omgerekend zo’n 504 miljoen euro). Dit is 13,6 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2016. In vergelijking met het vorige kwartaal ging het een stuk slechter. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf namelijk een operationele winst van 921,5 miljard won (692,5 miljoen euro), wat bijna 30 procent meer is dan het huidige kwartaal. De totale verkoop in het kwartaal bedroeg 14,55 biljoen won, wat omgerekend ongeveer 11 miljard euro is. Dit is een toename van 4 procent in vergelijking met vorig jaar.

In het mobiele segment deed LG het echter niet zo goed. Met een operationeel verlies van 132,4 miljard won (100,5 miljoen euro), verloor het een hoop geld. Dit is met name te danken aan de marketingkosten omtrent de G6, die eerder dit jaar op de markt kwam. Verwachtingen voor deze telefoon waren hoog, maar veel verkocht werd hij niet. De LG G5 deed het eerder ook al niet goed.

Huishoudelijke apparatuur en TV’s zorgen voor betere omzet

Huishoudelijke apparaten deden het vooral goed in Korea en Noord-Amerika. Met name airconditioners en drogers werden veel verkocht. In Korea groeide het aantal verkochte airco’s met 43 procent in vergelijking met het jaar ervoor. In het derde kwartaal verwacht LG dat de vraag naar huishoudelijke apparatuur wereldwijd toe zal nemen.

Ook het TV segment deed het goed. De omzet van 4,23 biljoen won (3,2 miljard euro), en de operationele winst van 465,7 miljard won (353,5 miljoen euro), heeft het voornamelijk te danken aan de verkoop van LG OLED TV’s. Dit terwijl de vraag naar TV’s volgens de organisatie alleen maar is afgenomen.

Hoewel het mobiele segment het dus wederom niet goed deed voor LG, bevindt het bedrijf zich nog steeds in een positieve financiële situatie. Misschien dat de verkoop van smartphones nog aantrekt in het volgende half jaar.