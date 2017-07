Windows 10 S officieel beschikbaar voor ontwikkelaars

Apps & Software

Microsoft heeft Windows 10 S uitgebracht voor MDSN abonnees. Ontwikkelaars kunnen nu hun creaties gaan testen op deze Windows variant, waarop je alleen maar apps uit de Windows Store kan gebruiken.

Het nieuwe besturingssysteem is beschikbaar om te downloaden in een ISO bestand. Door dit te doen kunnen MDSN abonnees hun apps gaan testen op Windows 10 S. Microsoft hoopt dat, door het besturingssysteem op deze manier beschikbaar te stellen, ontwikkelaars van educatieve applicaties hun creaties gaan testen op Windows 10 S. Hiermee kunnen zij hun applicaties klaarstomen voor wanneer Windows 10 S breder beschikbaar is. Dit is de eerste stap van Microsoft om zo Windows 10 S breder beschikbaar te maken voor scholen, zoals het beloofde in mei van dit jaar.

Niet alleen voor studenten

Windows 10 S wordt gezien als de tegenhanger van Chrome OS, het besturingssysteem dat je vindt op Chromebooks. 10 S zou betere prestaties en extra security moeten bieden dan andere Windows 10 versies. Momenteel is deze versie van Windows alleen geïnstalleerd op de Microsoft Surface Laptop. Tijdens Microsoft Inspire 2017 kondigde de softwaregigant echter aan dat OEM’s op den duur andere, goedkopere apparaten met Windows 10 S uit zullen brengen. Ook zei Microsoft dat het absoluut niet exclusief voor studenten is bedoeld. Het is namelijk ook voor zakelijk gebruik een zeer geschikt besturingssysteem.

Hoewel iedereen met een MDSN abonnement het besturingssysteem kan downloaden, wordt het nog altijd niet beschikbaar gesteld voor consumenten. Het is nog maar de vraag of dit in de nabije toekomst gaat gebeuren. Volgende week zal Microsoft echter een Update Assistant Tool beschikbaar stellen. Windows 10 S maakt hier deel van uit, dus dan zullen meer mensen er gebruik van kunnen maken.

Extra security en een betere prestatie beloven is niet niks, zeker als een bedrijf het vergelijkt met hun eigen software. Wanneer meer mensen het uitproberen, zal duidelijk worden of dit ook daadwerkelijk zo is.