TP-Link voegt ondersteuning voor Alexa en IFTTT toe aan Deco M5

Consumer

Enige tijd geleden reviewden we het TP-Link Deco M5 mesh-systeem. We waren behoorlijk goed te spreken over dit systeem en beloonden het dan ook met een dikverdiende Silver Award. Een minpuntje was echter dat de instellingsmogelijkheden nou niet bepaald uitgebreid waren. TP-Link heeft nu echter een update uitgerold waarbij er de nodige functies worden toegevoegd.

De opvallendste toevoeging aan de mogelijkheden van de Deco M5 is toch wel de ondersteuning voor Alexa en die voor IFTTT. Hiermee is duidelijk dat TP-Link de Deco M5 meer en meer als een hub binnen het smart home wil positioneren. Het gaat dus niet alleen maar meer om het beschikbaar stellen van toegang tot het netwerk voor apparaten in huis.

De toevoeging van Alexa is voor gebruikers in onze regio niet echt relevant. Amazon ondersteunt de spraakassistent officieel niet hier. Heb je wel een Echo of Echo Dot, dan kun je deze nieuwe feature wel gewoon gebruiken. Je moet dan wel Engels praten natuurlijk. Volgens de tekst die bij een update geleverd wordt, is het vanaf nu mogelijk om je Deco met stemcommando’s te bedienen. Wat we hier precies bij voor moeten stellen, is ons niet helemaal duidelijk. Zodra we weer eens een sample in handen kunnen krijgen, zullen we dat zeker uitzoeken.

IFTTT

IFTTT is wel gewoon beschikbaar in ons deel van de wereld, dus dat kan iedereen gewoon gaan gebruiken. IFTTT staat voor If This Then That en maakt het mogelijk om zogeheten recepten aan te maken. Je kunt met zo’n recept meerdere producten van verschillende merken. In het geval van de Deco M5 zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen dat de wifi van je systeem uitgeschakeld wordt op het moment dat je de deur uitgaat. Daar moet je dan natuurlijk wel iets van een sensor hebben hangen die dit vaststelt. In IFTTT kun je door anderen gemaakte recepten downloaden, maar ook je eigen recepten aanmaken.

Naast deze twee wat hippere zaken, is ook de Access Point Mode toegevoegd. Wil je nog wel gewoon gebruik blijven maken van je bestaande router en niet met NAT achter NAT komen te zitten als je de Deco M5 aansluit, dan kun je het systeem als access point instellen.

Verder zijn er nog de nodige bugs opgelost. Zo werkte naar het schijnt port forwarding niet goed, maar is dat nu wel het geval.