WhatsApp bereikt mijlpaal één miljard dagelijkse gebruikers

WhatsApp heeft officieel een nieuwe mijlpaal bereikt. Vorig jaar mocht het nog zeggen dat het één miljard maandelijkse gebruikers had. Nu heeft WhatsApp de mijlpaal van één miljard dagelijkse gebruikers ook bereikt.

Dit kondigde het bedrijf aan op haar blog. Om dit te vieren, werden enkele leuke feitjes gedeeld over WhatsApp. Naast de één miljard dagelijkse gebruikers is het aantal maandelijkse gebruikers gegroeid naar 1,3 miljard. De dagelijkse gebruikers sturen zo’n 55 miljard berichten per dag, wat dus neerkomt op 55 berichten per persoon. Daarnaast worden er ook nog eens 4,5 miljard foto’s en één miljard video’s per dag gedeeld. Met ondersteuning voor 60 talen is het een cruciale app geworden op veel smartphones

De snelle groei van WhatsApp Status

Hoewel de dagelijkse gebruikers mijlpaal niet niks is, is de enorm snelle groei van WhatsApp Status misschien nog wel interessanter. WhatsApp Status is te vergelijken met Snapchat Stories en Instagram Stories. Hiermee deel je een leuke foto of video met je contacten. Je kunt hier nog teksten of tekeningen aan toevoegen als je dit leuk vindt, waarna je hem verzendt naar je contacten. Je hebt de keuze om dit naar al je contacten te sturen of handmatig te kiezen wie het wel of niet kan zien. Vervolgens kun je precies in de gaten houden wie hem bekeken heeft en kun je hem ook weer verwijderen.

Nu je weet wat het inhoudt, is het tijd voor enkele harde cijfers. Zo wordt WhatsApp Status door maar liefst 250 miljoen mensen dagelijks gebruikt. Dit is meer dan Snapchat, met 166 miljoen dagelijkse gebruikers, en Instagram Stories, met 200 miljoen dagelijkse gebruikers.

WhatsApp Status werd eerder dit jaar pas geïntroduceerd. In een klein halfjaar heeft het de concurrenten dus al verslagen die al langer op de markt waren. Waar de feature zijn explosieve groei aan te danken heeft is niet zeker, want er waren al alternatieven op de markt.