Apple verwijdert VPN apps uit Chinese App Store

Apple heeft alle VPN applicaties verwijderd uit de Chinese App Store voor haar iOS apparaten. VPN applicaties bevatten namelijk “illegale content” omdat zij de Great Firewall helpen omzeilen.

ExpressVPN ontving zaterdag een brief van Apple waarin stond dat hun iOS app niet langer beschikbaar was op de Chinese App Store. In Apple’s reglementen staat namelijk dat ontwikkelaars van applicaties zich moeten houden aan de wetten in iedere locatie waarin de applicaties beschikbaar zijn. Buiten China zijn VPN applicaties nog gewoon te vinden in de App Store. ExpressVPN zegt teleurgesteld te zijn in Apple dat zij China ondersteunen in hun censuurinspanningen, omdat deze vrijheid van meningsuiting belemmeren.

In China bestaat er een internet filter die ook wel de “Great Firewall” wordt genoemd. Deze filter blokkeert websites als Facebook, Twitter, de New York Times en meer. Middels een VPN kan een gebruiker deze filter omzeilen en zo alsnog deze websites bezoeken. Apple zei in een statement dat de Chinese overheid eerder dit jaar aankondigde dat alle ontwikkelaars die VPN’s aanboden een licentie van de overheid moesten hebben.

China’s aanpak voor een “beter” internet

Deze actie de laatste van meerdere inspanningen van China om controle te krijgen over het internet. In het verleden verstoorde het middels de Great Firewall namelijk al VPN’s. Beijing blokkeerde ook enkele Chinese VPN’s en organiseerde zelfs een cyberaanval, ook wel de “Great Cannon” genoemd, tegen websites die de Chinese filter probeerden te omzeilen.

Hoewel veel VPN-aanbieders dit als een shock ervaren, is het niet de eerste keer dat Apple de Chinese overheid helpt. Zo verwijderde het in januari van dit jaar plotseling de New York Times app uit de App Store. Hiervoor werd verder geen uitleg gegeven. Bovendien is Groot-China de grootste markt voor Apple naast de Verenigde Staten. Het bedrijf moet daarom zorgen voor een goede band met de overheid, omdat zij hen anders mogelijk dwars gaan liggen. Eerder deze maand kondigde Apple dan ook aan haar eerste datacenter in China te openen, om zo te voldoen aan een nieuwe cybersecurity wet.