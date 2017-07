Samsung ontwikkelt LTE-modem met downlink van 1,2 GB/s

Business

Samsung Electronics heeft LTE modem technologie ontwikkeld die een maximum downlink snelheid van 1,2 GB/s kan behalen. Modems die hiervan gebruikmaken ondersteunen 6CA (waarbij CA staat voor Carrier Aggregation), waarbij zes bandbreedtes samengevoegd worden om de snelheid van dataoverdrachten te verhogen.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf werkte hiervoor nauw samen met Anritsu, leverancier van meetinstrumenten voor telecommunicatie. Samen ontwikkelden zij de nieuwe Cat.18 6CA LTE modem technologie.

Deze technologie ondersteunt 4×4 MIMO (multiple input, multiple output) en 256 QAM. Middels deze modulatietechniek worden digitale signalen op een analoge draaggolf geplaatst en zo getransporteerd. Hiermee wordt de overdrachtssnelheid gemaximaliseerd. Daarnaast beschikt het over verbeterde LAA technologie, die zowel spectra met als zonder licentie samenvoegt.

Samsung is van plan om het nieuwe modem eind dit jaar in massaproductie te laten gaan. Hierdoor is het aannemelijk dat ze volgend jaar in telefoons te vinden zullen zijn. Wanneer ze precies op de markt komen is nog niet duidelijk. Samsung’s Exynos 9 SoC maakte eerder al gebruik van een Cat.16 LTE modem die 1GB per seconde aankon. Deze chip ondersteunde 5CA.

Samsung kondigde eerder deze maand aan dat het concurrent TSMC volgend jaar wil overtreffen in de productie van 7nm chips.