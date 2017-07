Apple betaalde Nokia 1,7 miljard euro na strijd over patenten

Business

Apple’s laatste patentstrijd met Nokia is tot een schikking gekomen en de iPhonemaker moet een forse 1,7 miljard euro betalen aan Nokia. Met dit bedrag en de samenwerking die de twee bedrijven aangaan, is de strijdbijl nu officieel begraven.

De nieuwe details omtrent de samenwerking, welke in mei werd aangekondigd, werden besproken in Nokia’s tweede kwartaalresultaten. In een officieel transcript zegt het bedrijf dat het van plan is om in de nabije toekomst meer details te geven over hoe ze het geld gaan gebruiken. Of het om een wederkerend bedrag gaat of voor hoeveel jaar de overeenkomst geldt is niet besproken.

De patentstrijd tussen Apple en Nokia

De rechtszaak begon vorig jaar toen Nokia de Amerikaanse techgigant van patentinbreuk beschuldigde. Dit ging over patenten van Nokia zelf maar ook van haar dochtermaatschappijen. Door Nokia’s lange geschiedenis in de mobiele industrie beschikt het over veel patenten op het gebied van display technologie tot antennedesign. De twee bedrijven hadden al sinds 2011 een licentieovereenkomst, maar Apple beschuldigde Nokia ervan oneerlijke voorwaarden te handhaven.

Nokia spande daarop een rechtszaak aan in verschillende landen, terwijl Apple achter verschillende patententiteiten aanging die namens Nokia meer royalties eisten middels een antitrustrechtszaak. Van het een kwam het ander en Apple besloot zelfs tijdelijk producten van Withings, een dochteronderneming van Nokia, van haar online winkel en uit de Apple Stores te halen. Uiteindelijk kwam het tot een schikking in mei, waarbij er nieuwe voorwaarden zijn opgesteld en waarin de twee zowaar een samenwerking zijn aangegaan. Samen zullen zij werken aan de toekomst van digitale gezondheidsinitiatieven.

Wat Nokia precies van plan is om te doen met de 1,7 miljard euro is niet bekendgemaakt. Wel is deze patentstrijd weer gestaakt, iets wat niet gezegd kan worden van de strijd tussen Apple en Qualcomm.