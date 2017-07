Gezichtsherkenning iPhone 8 en nieuw design lijken bevestigd

Mobile

Er zijn de afgelopen weken onnoemelijk veel geruchten geweest rond de Apple iPhone 8. Hoe het model er precies uit komt te zien is niet bekend, maar we weten wel dat het een radicaal ander ontwerp moet krijgen dan de iPhone 7 en 7 Plus. Een ontwikkelaar meldt nu dat het nieuwe vlaggenschip van Apple inderdaad gezichtsherkenning krijgt.

Steve Troughton-Smith plaatste op Twitter een bericht waarin hij op basis van de broncode meldt dat Apple gezichtsherkenning naar de iPhone 8 brengt. “I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere”, schrijft hij. Die boodschap werd vergezeld door een stel foto’s die de broncode tonen.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ — Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017

Zoals te zien in bovenstaande tweet, is te zien dat er een aantal regels code staan die verwijzen naar “BKFaceDetect”. De afkorting BK verwijst vermoedelijk naar Biometric Kit. Er zijn verder, zoals The Verge schrijft, meerdere referenties naar een infraroodcamera die gebruikt zou kunnen worden om je gezicht te herkennen. Dat verhaal komt overeen met eerdere verhalen over de aanwezigheid van een infraroodcamera om een 3D-model van iemands gezicht te maken.

Ook interessant is onderstaand beeld, dat ook in de broncode gevonden zou zijn. Dat lijkt de nieuwe vorm van de iPhone 8 te bevestigen, vooral gezien de grote overeenkomsten met eerdere geruchten rond het design van de smartphone.

Daarmee lijkt er ondertussen toch wel enige zekerheid te zijn over het design van de iPhone 8. De grote hoeveelheid geruchten en bovenstaand beeld uit de broncode van HomeKit lijken daar wel een bevestiging van te zijn. Zekerheid lijkt er in elk geval over de aanwezigheid van een nieuwe methode om iPhones te unlocken.

Met gezichtsherkenning volgt Apple zijn grootste concurrent, Samsung. Dat bedrijf introduceerde gezichtsherkenning al in de Samsung Galaxy S8 en S8 Plus, en ook de Essential Phone doet zodra die er eindelijk is iets soortgelijks. Apple volgt dus een trend en doet dat hopelijk zonder de problemen waar de Galaxy-telefoons mee te maken kregen.