Samsung begint verkoop Harman audioproducten in Zuid-Korea

Samsung Electronics zal morgen beginnen met de verkoop van Harman audioproducten in Zuid-Korea. Het Amerikaanse bedrijf werd in maart overgenomen door Samsung voor zo’n 7,5 miljard euro. Het bedrijf lijkt fors te investeren in de afzetmogelijkheden en garantieregelingen van Harman.

Samsung zal allereerst de merken JBL, AKG en Harman Kardon gaan verkopen. In totaal zullen er dinsdag 40 modellen van speakers, koptelefoons en soundbars beschikbaar komen. Het bedrijf zal beginnen met de verkoop in 30 van haar eigen winkels, de Samsung Digital Plaza. Gedurende het jaar zal het de verkoop verspreiden naar alle andere verkopers. Natuurlijk biedt het bedrijf ook garantie voor de audioproducten middels het brede netwerk van servicecentra verspreid door Zuid-Korea. Later dit jaar is Samsung ook van plan om Harman-gespecialiseerde winkels te openen.

Op enterprise gebied was Samsung al begonnen met de integratie van Harman’s audiosystemen. Zo werd eerder deze maand een LED-scherm met 4K resolutie gelanceerd voor bioscopen welke gebruikmaken van de systemen. Het bedrijf is ook van plan om audiosystemen te verkopen voor “connected cars”. Deze auto’s zijn verbonden met het internet en hun omgeving. Samsung wil bijdragen aan de connected car van de toekomst met Harman-producten en de displays, chips en batterijen die het zelf produceert.

De overname van Harman

In november 2016 kondigde Samsung aan Harman over te willen nemen voor omgerekend 7,5 miljard euro. In maart van dit jaar was de deal rond. Het hoge bedrag maakte het meteen de grootste overname die Samsung ooit heeft gedaan. CEO Dinesh Paliwal zei destijds dat de grootte, het platform en de complementaire technologieën van Samsung de mogelijkheid bieden om sneller te groeien. Daarnaast geeft de overname de mogelijkheid om haar wereldwijde marktleiderschap in automotive-, smart audio- en connected-technologieën te vorderen. Als deel van de overname werden het personeelsbestand, hoofdkantoor, de merken en faciliteiten behouden.