HP introduceert Z VR Backpack, een VR-workstation voor zakelijke gebruikers

Hardware

HP Inc. heeft vandaag tijdens de SIGGRAPH-beurs in Los Angeles een nieuw VR-product aangekondigd, speciaal gericht op de zakelijke markt. Met als motto ‘Reinvent Reality’ komt het bedrijf met de Z VR Backpack. Hiermee moet het mogelijk worden voor bedrijven in meerdere branches om VR te gaan gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden.

Met de Z VR Backpack heeft HP meerdere bedrijfstakken op het oog. Allereerst ziet het de nodige mogelijkheden voor trainingsdoeleinden. Denk hierbij aan het simuleren van gevechtssituaties. Deze situaties volledig nabouwen duurt veel te lang en is veel te duur. Daarnaast is het ook gevaarlijk.

Daarnaast ziet HP ook de nodige voordelen voor het laten zien van nieuwe ontwerpen. Klanten kunnen eenvoudig door een nieuw ontwerp van bijvoorbeeld een huis of kantoor heen wandelen. Uiteindelijk kunnen hierdoor ontwerpen sneller geleverd worden. In de showroom van een autohandelaar kun je met behulp van de Backpack snel ervaren als klant hoe een bepaalde kleur auto overkomt.

Een laatste bedrijfstak die baat heeft bij de Backpack volgens HP is de gezondheidszorg. Een arts kan bijvoorbeeld een operatie vooraf al een keer uitvoeren, met exact de juiste ‘specificaties’ van de patiënt.

In een rugzak, met HTC Vive VR-bril

Zoals de naam van de Z VR Backpack al doet vermoeden, is de pc gevat in een rugzak. Je sluit op die pc vervolgens de VR-bril aan die erbij wordt geleverd. De reden dat is gekozen voor een dergelijke form factor, is dat je nu vrij rond kunt lopen. Dat is voor de hierboven geschetste voorbeelden erg belangrijk.

HP heeft de VR-bril overigens niet zelf ontwikkeld. Het levert de zakelijke editie van de HTC Vive mee, de Vive Business Edition (BE). Deze verschilt qua hardware niet van de versie voor consumenten overigens. Het verschil zit met name in de geleverde ondersteuning. Bij de Business Edition schaf je ook meteen een dedicated supportlijn aan.

De samenwerking met HP zou HTC overigens op termijn geen windeieren kunnen leggen. De Vive BE wordt nu namelijk ook beschikbaar in via de kanalen van HP. Gezien de schaalgrootte van HP ten opzichte van HTC, betekent dit een serieuze uitbreiding. Uiteraard kun je de Vive via HP’s kanalen niet los aanschaffen.

Specificaties

De Z VR Backpack wordt in de Z Workstation-line-up opgenomen en beschikt dan ook over zaken zoals VPro en bijvoorbeeld TPM 2.0. Dit alles om de veiligheid van het systeem binnen het bedrijfsnetwerk zo goed mogelijk te regelen.

Verder gaat HP er prat op dat we hier te maken hebben met de ‘krachtigste backpack computer voor VR-doeleinden’. Zoveel van dit soort apparaten zijn er natuurlijk ook weer niet, dus dat is een claim die eenvoudig gemaakt kan worden. Hij is conceptueel gebaseerd op de Omen-variant van de backpack-pc die recent is aangekondigd, maar beschikt over net wat andere specificaties. Hij draait bijvoorbeeld een speciaal BIOS, waarmee bijvoorbeeld Wake-On-LAN mogelijk is. Ook is er gekozen voor een GPU uit de zakelijke Quadro-familie van Nvidia, waar er in de Omen eentje uit de GTX-lijn zit. Dit heeft ermee te maken dat de Quadro-kaart meer geheugen heeft en dus zwaardere taken aankan. HP heeft niet gekozen voor een Xeon-processor, wat je gezien de Workstation-positionering wellicht wel zou verwachten. De CPU is een 7e generatie Intel Core i7. Het geheel wordt ondersteund door 32 GB werkgeheugen.

Aangezien we hier te maken hebben met een pc in een rugzak, moet er ook voorzien zijn in een accu. In dit geval zijn het er zelfs twee. Deze zijn ook hot-swappable, dus je hoeft in ieder geval in theorie nooit zonder stroom te zitten. Verder kun je de pc ook in een dock zetten en hem als desktop gebruiken. Het idee is dat je op een en hetzelfde apparaat zowel de content creëert als aan de klanten laat zien, vandaar dat deze mogelijkheid is toegevoegd.

Tot slot benadrukt HP nog dat de Z VR Backpack behoorlijk stil is. Hij zou slechts 42 dB produceren bij volle belasting.

13 Immersion Centers

Naast de Z VR Backpack en de samenwerking met HTC heeft HP nog een nieuwtje. Het gaat namelijk wereldwijd ook 13 zogeheten Immersion Centers openen. Hier kunnen klanten zelf ervaren wat er allemaal mogelijk is met de VR-producten van HP.

De Immersion Centers zijn verdeeld over de VS (4 stuks), APAC (4 stuks) en Europa (5 stuks). In Europa komen de Immersion Centers in Spanje, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Zweden. Eind september moeten volgens HP alle locaties in bedrijf zijn.

Beschikbaarheid

De HP Z VR Backpack is vanaf eind september beschikbaar. Tijdens de aankondiging werd een adviesprijs gegeven van 3299 dollar.