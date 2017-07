‘LG V30 vanaf 15 september in de winkel’

Mobile

LG verstuurde eerder deze maand uitnodigingen naar de pers voor een evenement waarbij het zijn nieuwe vlaggenschiptelefoon presenteert. Het toestel, de LG V30, zou op 31 augustus gepresenteerd worden. Het lijkt er nu op dat de V30 niet lang daarna al in de winkel ligt.

De site Android Authority meldt dat de LG V30 al vanaf 15 september in Zuid-Korea verkocht wordt. In de Verenigde Staten zou het apparaat vanaf 28 september in de winkel liggen. Dat meldt de site op basis van interne documenten die het in handen kreeg. Tussen de documenten vond men geen informatie over de Europese release, maar de kans is groot dat die gelijk loopt met de Verenigde Staten. Verwacht wordt namelijk dat het toestel snel naar Europa komt, in tegenstelling tot zijn voorganger.

Over de specificaties van de LG V30 is al veel uitgelekt. Verwacht wordt dat de smartphone een 6-inch OLED-scherm krijgt met dunne schermranden. LG zou hebben gekozen voor een Qualcomm Snapdragon 835 processor die beschikt over 4 GB aan werkgeheugen. Het toestel schijnt verder te beschikken over 64 GB aan opslaggeheugen.

De LG V30 zou verder van soortgelijke specs als de LG G6 voorzien worden: verwacht wordt onder meer een dubbele camera, 3.300 mAh batterij en draadloos laden. Het gerucht gaat verder dat het toestel een 13 megapixel camera aan de achterkant krijgt. Tot slot hintte een render die enige tijd geleden op het Twitter-account van Evan Blass verscheen, ernaar dat het toestel een tweede scherm krijgt. Dat tweede display zou onder meer dienen voor het toetsenbord en voor het weergeven van notificaties, maar zeker is het niet dat het er komt. Evan Blass schreef zelf bij de concept art dat het gaat om een oude mockup.