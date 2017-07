‘Apple vreest voor reactie op design iPhone 8’

Mobile

Apple zou wat problemen tegengekomen zijn bij het ontwerp van de iPhone 8. De smartphonemaker schijnt te kiezen voor grootscheepse designveranderingen, maar die schijnen een negatief effect tot gevolg te hebben. Het aantal kleurenopties waarin de smartphone straks te koop is, zou erg beperkt zijn.

Dat meldt Gordon Kelly in een artikel op Forbes. Hij stelt op basis van een aantal bronnen binnen de leveringsketen van Apple, dat het ontwerp van de iPhone 8 het aantal beschikbare kleurconfiguraties sterk beperkt. Volgens het zakenblad komt dat, omdat Apple vastbesloten is een deel van de voorkant van de smartphone zwart te laten.

Uit de vele gelekte afbeeldingen is al gebleken dat de Apple-smartphone aan de bovenkant een zwarte rand krijgt. Daar zitten onder meer de gewone selfiecamera en de infraroodsensor waar de smartphone van voorzien schijnt te zijn. Apple zou volgens Forbes vrezen dat het een controversiële keuze is en om de kans daarop te verkleinen, wil het mensen minder kleuropties geven. Zo valt het wat minder op.

Forbes schrijft dan ook dat er maar drie kleuropties zijn voor de iPhone 8: zwart, jet black en wit. Dat is, vergeleken met het aantal kleuren van de iPhone 7 en iPhone 7 Plus (zes in totaal), behoorlijk beperkt. Die keuze lijkt dus niet geheel ongedwongen gemaakt te zijn, maar eerder voort te komen uit een ontwerpkeuze waar de fabrikant niet helemaal achter staat.

Er bestaat natuurlijk ook een kans dat het geheel totaal anders uit zal pakken dan Apple op dit moment lijkt te vrezen. De nieuwe iPhone zou voorzien zijn van een edge-to-edge display, dat meer van de voorkant zou bedekken dan andere soortgelijke high-end telefoons. Wellicht dat die nieuwe designkeuze zo’n positieve reactie krijgt, dat mensen ‘vergeten’ dat het scherm van de smartphone een soort uitsnede heeft aan de bovenkant.