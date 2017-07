Microsoft introduceert nieuwe Azure Container Instance service voor Linux

Apps & Software

Microsoft heeft een nieuwe Azure service geïntroduceerd. Deze service geeft gebruikers de mogelijkheid om containers te creëren en in te zetten zonder dat ze alle onderliggende virtuele machines moeten beheren.

Deze nieuwe service, genaamd Azure Container Instances (ACIs), is momenteel beschikbaar voor public preview voor Linux Containers. Ondersteuning voor Windows containers zal in de komende weken toegevoegd worden, aldus het Microsoft Azure team.

Een ACI is een container die binnen enkele seconden opstart en waarvoor je per seconde van gebruik betaalt. Gebruikers kunnen de exacte hoeveelheid geheugen en het exacte aantal vCPU’s bepalen. Hiervoor hoeven zij niet langer te betalen dan nodig is en gebruiken ze ook niet meer geheugen dan nodig. Deze ACIs zullen samenwerken met Docker en Kubernetes.

Microsoft brengt ook meteen een open-source ACI Connector voor Kubernetes uit. Hiermee is het mogelijk om Kubernetes clusters naar ACIs te verplaatsen. Deze connector biedt het beste van twee werelden, door gebruikers in staat te stellen om zowel VM’s als container instances tegelijkertijd in hetzelfde K8s cluster te gebruiken. ACIs kunnen gebruikt worden om extreem snel op te schalen, terwijl VM’s juist inzetbaar is voor de meer voorspelbare schaling van workloads. Alle workloads kunnen tussen deze twee infrastructuren worden gemigreerd, aldus Microsoft.

Microsoft heeft zelf al een uitgebreid Azure Container Service (ACS) aanbod. ACS is een container hostingomgeving waarin virtuele machines geclusterd worden in een container service. ACS zelf is gratis te gebruiken, maar je moet wel betalen voor de VM’s, bijbehorende opslag en de verbruikte netwerkbronnen.