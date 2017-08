Javascript door Node.js populair als server-side programmeertaal

Apps & Software

Javascript is een programmeertaal die de afgelopen jaren extreem in opkomst is. Voornamelijk door de introductie van web 2.0 een aantal jaar geleden zijn websites een stuk dynamischer geworden, met dank aan Javascript is er geen complete pagina refresh nodig om content dynamisch aan te passen. De afgelopen jaren heeft de introductie van Node.js echter nog meer bijgedragen aan de populariteit van Javascript. De programmeertaal is nu ook toepasbaar aan de serverkant. Iets wat een aantal jaar geleden echt onmogelijk leek.

Uit een onderzoek van Stack Overflow onder 64.000 ontwikkelaars blijkt dat Node.js een van de meest populaire developerframeworks is op dit moment. Inmiddels draaien er zo’n 8 miljoen Node.js instances online en is de verwachting dat dit de komende jaren nog explosief gaat groeien. Mark Hinkle, executive director van de Node.js foundation stelt dat drie in de vier ontwikkelaars plannen hebben om het gebruik van Node.js te vergroten in de komende 12 maanden.

De voornaamste reden om te kiezen voor Node.js lijkt het tempo en de efficiënte manier van werken, in korte tijd kan veel ontwikkeld worden met Node.js. Ontwikkelaars vinden het programmeren in Javascript eenvoudig en snel werken, waardoor ze er meer tevreden over zijn dan over andere programmeertalen. Node.js is op dit moment nog echt een applicatieplatform, maar de organisatie wil kijken of er meer uit te halen valt. Node.js moet ook een rol gaan spelen in de manier hoe er wordt omgegaan met corporate data, het moderniseren van applicaties en natuurlijk IoT-oplossingen. Zeker in het Internet of Things valt veel te winnen voor Node.js als het daarin een eenvoudige en schaalbare programmeertaal weet te bieden.

Node.js

Node.js is een Javascript runtime die gebruikt maakt van Google Chrome’s V8 Javascript engine. Het gebruikt een event-gebaseerde non-blocking I/O model om snel, efficiënt en met weinig rekenkracht server applicaties uit te voeren. Het gebruikt NPM als package ecosysteem. Het grote voordeel van Node.js is dat het inkomende verzoeken direct verwerkt zonder te wachten op reacties. Er zijn ook critici die daardoor minder gecharmeerd zijn want het kan er ook voor zorgen dat applicaties crashen als alle CPU-rekenkracht wordt opgegeten door slecht ontwikkelde processen. Node.js is echter zo’n lichtgewicht platform dat die kans wel bijzonder klein is.

Node.js groeit de afgelopen jaren enorm en steeds meer grote bedrijven bieden ondersteuning voor Node.js. Zo bieden zowel Amazon als Microsoft ondersteuning voor Node.js in hun cloudplatformen. Amazon Web Services is het meest populair om Node.js op in te zetten. Voornamelijk voor serverless toepassingen wordt Node.js vaak ingezet.