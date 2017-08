Gelekte foto onthult ontwerp Samsung Galaxy Note 8

Mobile

Later deze maand, op 23 augustus, zal Samsung officieel de Galaxy Note 8 presenteren. Maar Evan Blass kreeg, zoals gewoonlijk ondertussen, al vroeg een beeld in handen. Het volgende vlaggenschip van Samsung lijkt daarmee alvast onthuld te zijn.

Onderstaand beeld, dat door Blass op Twitter geplaatst werd, toont een smartphone met een gigantisch scherm in een eveneens grote en vooral lange behuizing. Het display lijkt daarmee, zoals de afgelopen weken in het geruchtencircuit al leek, een 18:9 verhouding te krijgen. Verder heeft Samsung wederom voor een Infinity Display gekozen, waarbij het scherm over de randen gebogen is.

Samsung Galaxy Note8 (in Midnight Black) pic.twitter.com/QZii9xFarQ — Evan Blass (@evleaks) July 31, 2017

De Samsung Galaxy Note 8 is naar het schijnt voorzien van een 6,3-inch AMOLED-scherm. Het toestel draait volgens de geruchten (afhankelijk van de regio) op een Exynos 8895 of Qualcomm Snapdragon 835 processor. Die processor zou beschikken over 6 GB aan werkgeheugen. Hoeveel opslaggeheugen de smartphones krijgen is niet zeker, maar vermoedelijk wordt dat 64 GB.

De smartphone zou verder een 12 megapixel dubbele camera aan de achterkant krijgen, en een 3.300 mAh accu. Het is nog niet bekend of er net als bij de Galaxy S8 een speciale knop is om de digitale assistent Bixby op te roepen. Niet dat daar voor de Nederlandse markt echt veel interessants mee te doen is trouwens, want de assistent is pas net in het Engels beschikbaar en onze taal laat vermoedelijk nog wel even op zich wachten.

Op 23 augustus wordt de Galaxy Note 8 officieel onthuld. Samsung maakte dat op 21 juli bekend, middels een geanimeerde uitnodiging, waarop de vorm van de telefoon alvast geteased werd. Bovenstaande foto lijkt daar wel bij te passen en gezien zijn goede staat van dienst, gaan we ervan uit dat Blass wederom vroeg een smartphone heeft weten te onthullen.