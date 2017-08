Facebook koopt kunstmatige intelligentie-technologie voor Messenger

Business

Facebook heeft bekendgemaakt dat de het de startup Ozlo heeft overgenomen. Een startup die zich volledig bezig houdt met de ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie. Het doel van deze overname is om meer kunstmatige intelligentie mogelijkheden toe te voegen aan Facebook Messenger. Hoeveel Facebook heeft betaald om de startup over te nemen en onder welke voorwaarden is niet bekendgemaakt.

Het sociale netwerk heeft in een reactie laten weten blij te zijn met de overname van Ozlo. Er wordt vooral uitgekeken naar de nieuwe ervaringen die het team kan gaan toevoegen aan Facebook Messenger met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. Ozlo is een Amerikaanse startup die gevestigd is in Palo Alto, het is voor het team achter Ozlo dus maar een kleine verhuizing naar Menlo Park. Op de website van Ozlo is te lezen dat het bedrijf een eigen knowledge graph heeft ontwikkeld. Deze knowledge graph beschikt over informatie van 2 miljard objecten. Verder heeft het bedrijf zeer indrukwekkende kunstmatige intelligentie-technologie ontwikkeld, die gebruik maakt van alle data om nuances te begrijpen in de echte wereld. Hierdoor is de technologie in staat om vragen te beantwoorden waarop het antwoord niet ja en niet nee is.

Facebook is zelf al enige tijd bezig met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, zo lanceerde het eerder nog M. Een digitale assistent die ook gebruik maakt van kunstmatige intelligentie maar met zeer beperkte functionaliteit. Facebook gaf destijds wel duidelijk aan dat het een beginpunt want en dat M nog veel verder uitgebreid zal gaan worden en ook nog een stuk slimmer moet gaan worden. Met de aankoop van Ozlo lijkt daarmee een grote stap gezet, het licht voor de hand dat de knowledge graph met 2 miljard objecten snel aan M zal worden geknoopt.

In Facebook Messenger wordt op dit moment vooral gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie voor het inzetten van chatbots, dat is een eerste mooie stap.

Facebook Messenger heeft op dit moment 1,2 miljard maandelijkse actieve gebruikers, Facebook probeert van Messenger echt een eigen platform te maken, waar gebruikers niet alleen onderling met elkaar kunnen communiceren, maar ook met bedrijven. Het verdienen van geld aan Messenger zal zeer langzaam gaan, maar Facebook lijkt een plan te hebben voor de lange termijn.