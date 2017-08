Spotify wil beter concurreren met Apple en investeert daarom in podcasts

Apps & Software

Begin dit jaar kondigde Spotify aan zich te mengen op de podcastmarkt. Nu schijnt de grootste betaalde muziekstreamingdienst van de wereld hier nog veel meer mee te willen doen. Het bedrijf wil op het gebied van podcasts beter met Apple kunnen concurreren en er zelf ook meer geld mee verdienen.

Daarvoor gaat Spotify de komende paar maanden een hele reeks nieuwe podcasts laten maken, stelt financieel persbureau Bloomberg. De afgelopen paar maanden investeerde het daarom al in een aantal speciaal voor Spotify gemaakte podcasts over muziek en introduceerde het een tabblad over podcasts in de ‘bladeren’ sectie van de app. Nu moeten er dus nog veel meer podcasts komen, zodat het meer marktaandeel van Apple kan afsnoepen, dat nog altijd de grootste is op het gebied van podcasts. Apple heeft momenteel nog zo’n 55 procent van de podcastmarkt in handen.

Voor Spotify is het om een aantal redenen van belang om aan gebruikers te laten zien dat het genoeg te bieden heeft als het hierop aankomt. Gebruikers die zoeken naar bijvoorbeeld muziekvideo’s of podcasts, surfen over het algemeen naar andere diensten, waaronder Apple en YouTube. Om mensen langer aan zijn app te binden, is het voor het Zweedse Spotify dan ook van belang te laten zien dat het hier ook veel te bieden heeft.

Maar de redenen liggen niet alleen bij het aan zich binden van gebruikers. Spotify wil ook minder geld kwijt zijn aan licentiekosten. Afgelopen jaar ging volgens Bloomberg 75 procent van de totale kosten van Spotify zitten in licentiebetalingen. Voor podcasts hoeft de streamingdienst veel minder te betalen en dat maakt het een interessante markt.

Daar komt bij dat het potentieel enorm is. Alleen al in de Verenigde Staten luistert 15 procent van de mensen minstens eens per week naar een podcast. Ruim een kwart luistert elke maand naar een podcast. Dat aantal lijkt alleen maar te groeien en dat zien we ook in de voorspelde advertentie-inkomsten uit podcasts. Bloomberg voorspelt dat die dit jaar nog met 85 procent groeien naar 220 miljoen dollar.

Kortom: voor het Zweedse Spotify vormt dit alleen maar een interessante groeimarkt. Meer inkomsten uit andere zaken dan alleen muziekstreaming leidt tot minder kosten. Daarnaast is het een goede manier om de 140 miljoen gebruikers die het al heeft meer aan zich te binden.