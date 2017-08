AMD Radeon RX Vega kan concurrentie aan met Nvidia in gaming pc

Hardware

AMD heeft zijn nieuwe Radeon RX Vega-serie onthuld, een aantal nieuwe videokaarten waarmee AMD weer echt moet kunnen concurreren met Nvidia in de high-end gaming pc. Het is inmiddels al weer enkele jaren geleden dat AMD met een echte high-end videokaart op de markt kwam. In 2015 kwam het bedrijf met de Fury X, wat zeker geen slechte videokaart was, maar Nvidia ging er met de GTX 980 Ti vrij eenvoudig overeen. De afgelopen twee jaar heeft Nvidia een aardig gat getrokken en is het duidelijk de betere van de twee. Tot misschien vandaag dan.

Chipfabrikant AMD is duidelijk bezig aan een terugkeer in de markt. Op de processormarkt heeft het met zijn Ryzen-chips al hoge ogen gegooid en Intel heeft duidelijk weer wat concurrentie. Dat is echter niet voldoende voor AMD, ook de markt van de videokaarten wil het weer op het hoogste niveau meedoen en daarom komt het nu met de Radeon RX Vega-videokaarten op de markt. Er komen drie nieuwe videokaarten, waarbij de meest high-end kaart watergekoeld zal zijn. De goedkoopste versie is de luchtgekoelde Radeon RX Vega 56 met een prijskaartje van 399 dollar, daarna volgt de eveneens luchtgekoelde Vega 64 voor 499 dollar. Beide kaarten verschijnen op 14 augustus in de winkel. Tot slot komt er nog een watergekoelde versie van de Vega 64 voor 599 dollar. De cijfers in de naamgeving van de kaart staat voor het aantal compute units.

AMD heeft daarnaast gekozen voor een samenwerking met een aantal andere bedrijven om zogenaamde bundles op de markt te brengen. Zo komt er een bundle met Wolfenstein II: The New Colossus en kan je 200 dollar korting krijgen op een Samsung 34 inch curved monitor en 100 dollar korting op een AMD Ryzen 7 1800X processor en een 370X moederbord.

AMD heeft laten weten dat de snelheid met minimaal 200 procent is gestegen ten opzichte van vorige Radeon GPU-architecturen, ook is er een nieuwe versie van het high-bandwidth memory toegepast. HBM2 is in staat om twee keer zoveel bandbreedte te verwerken per pin dan zijn voorganger. Verder spreekt AMD over een prestatie van 13,7 teraflops voor de meest high-end videokaart. Wat dit allemaal betekent op het gebied van gaming en het aantal frames per seconden, zal pas duidelijk zijn als de videokaarten op de markt verschijnen.

AMD komt ook binnenkort met zijn nieuwe Threadripper processoren, die de concurrentie met Intel nog verder op scherp zullen zetten. AMD wil een einde maken aan het monopolie van Intel en Nvidia in de high-end markt.