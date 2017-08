Marktaandeel Windows 10 nadert de 30%

Apps & Software

Het aantal apparaten met daar Windows 10 op groeit al enige tijd niet meer zo hard. Dat komt omdat een upgrade naar het besturingssysteem van Microsoft niet langer gratis is. Desondanks blijft de trend hetzelfde: ook afgelopen maand steeg het aantal apparaten met daar Windows 10 op licht. Ondertussen staat op bijna 30 procent van alle apparaten Windows 10.

Dat blijkt vandaag uit cijfers gepubliceerd op de site Net Market Share. Windows 7 is met een marktaandeel van 49 procent nog altijd het grootste besturingssysteem ter wereld. Verwacht wordt echter dat daar rap verandering in komt, op het moment dat Microsoft stopt met het uitbrengen van updates. Dat zal begin 2020 het geval zijn en Microsoft gaat er dan ook vanuit dat het aantal apparaten met Windows 10 alleen maar toe zal blijven nemen.

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat Windows 10 op dit moment een marktaandeel van 27,63% heeft. Dat is iets meer dan een maand geleden toen het nog op 26,8% van alle computers stond. Windows 7 is van 49,05% naar 48,91% gedaald, een kleine daling. Drastische veranderingen zijn er dus nog niet te merken, maar we zien wel een voortzetting van de trend, namelijk dat mensen langzaamaan overstappen.

Een andere ontwikkeling is dat het aantal gebruikers van MacOS heel licht gedaald is, van 6,15% naar 6,02%. Een significante daling is dat nog niet, net als de groei bij Linux. Het marktaandeel van alle versies van dat systeem bij elkaar groeide van 2,36% naar 2,56%. Hieronder de verdeling in een cirkeldiagram.

Overigens gaat Microsoft er vanuit dat de komende tijd het marktaandeel van Windows 10 flink blijft groeien. Niet alleen brengt het bedrijf steeds meer apparaten met daar dat besturingssysteem op uit, waaronder de Surface Pro, ook stappen bedrijven langzaamaan over naar Windows 10. Volgens Microsoft zou dat tegen eind dit jaar bijna 85% van de bedrijven moeten zijn. Er zit dus alleen maar groei in.