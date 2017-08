Geen datalimiet meer bij KPN Internet Buitengebied

Services

LTE is voor veel mensen die in zogeheten buitengebieden wonen potentieel erg interessant. Uiteraard voor de dataverbinding van smartphones, maar ook zeker als alternatief voor de vaste internetaansluiting. Een probleem met de 4G LTE-abonnementen die je tot nu toe af kon sluiten, was echter dat deze een limiet hebben. KPN heeft daar vanaf gisteren een einde aan gemaakt bij haar Internet Buitengebied-aanbod. Dat staat te lezen op de website van KPN.

Voor een smartphone is het vrij gebruikelijk om een datalimiet te hebben. Deze kan in de tientallen gigabytes per maand lopen. Voor de meeste gebruikers is dat ruimschoots voldoende. Voor een ‘vaste’ internetverbinding wil je een dergelijke limiet liever niet hebben. Als je met meerdere mensen in huis vaak en veel Netflix streamt en YouTube kijkt, dan blaas je ook tientallen GB’s er binnen de kortste keren doorheen.

Voor de meeste gebruikers is een vaste internetverbinding via 4G LTE vooralsnog niet bijzonder interessant. Via de kabel en via snelle VDSL-lijnen kunnen uitstekende internetverbindingen opgezet worden. Woon je in een buitengebied, dan moet je het vaak doen met een behoorlijk brak ADSL-lijntje waarbij je niet zelden beperkt bent tot een downlink van minder dan 10 Mbps. Dat kan tegenwoordig eigenlijk niet meer.

Internet Buitengebied

KPN biedt al geruime tijd Intern Buitengebied aan, een 4G LTE-dienst voor juist die mensen die op geen enkele andere manier een snelle internetverbinding kunnen krijgen. Dat is gezien de nagenoeg landelijke dekking van 4G LTE tegenwoordig ook prima aan te bieden door KPN. Volgens KPN is de gemiddelde snelheid van de dienst zo’n 20 Mbps. Dat is vergelijkbaar met wat je in stedelijke gebieden tegenwoordig minimaal via VDSL krijgt.

Tot gisteren betaalde je voor deze dienst 32,50 euro per maand voor 10 GB of 50 euro per maand voor 50 GB. Vanaf 1 augustus betaal je echter 39 euro per maand voor een onbeperkt abonnement. Had je voorheen voldoende aan 10 GB per maand, dan wordt de dienst dus duurder. Anders wordt hij goedkoper. Je krijgt van KPN overigens een 4G LTE-modem als je een abonnement afsluit.

Heb je al een abonnement voor vast internet bij KPN, dan hoef je deze 39 euro overigens ook niet te betalen. Dan worden de twee diensten gewoon gecombineerd. Zeker als je meerdere locaties hebt waar je internet wilt hebben – bijvoorbeeld op een boerderij – dan kan dit handig zijn.