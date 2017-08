Apple verkocht meer iPads en zag omzet afgelopen kwartaal groeien

Business

Apple heeft de cijfers over het afgelopen kwartaal gepubliceerd. Het bedrijf kan goede cijfers melden en zag zijn omzet met 7 procent groeien ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf zag de verkopen van hardware slechts licht toenemen, en haalde vooral extra omzet uit diensten.

Eerst de omzetcijfers. Apple boekte afgelopen kwartaal een omzet van 45,5 miljard dollar en een winst van 8,7 miljard dollar. Dat is meer dan verwacht werd: analisten waren uitgegaan van een omzet van 44,89 miljard dollar. Het is volgens CEO Tim Cook het “derde opeenvolgende kwartaal van versnelde groei”.

Vooral hardware blijft belangrijk

De verkopen van hardware blijven het belangrijkste voor Apple, al is de groei daar het kleinste. Het bedrijf verkocht 41 miljoen iPhones, een lichte groei van 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet uit die verkopen bedroeg in totaal 23,8 miljard dollar (+3 procent). Dat is desondanks een knappe prestatie, want vermoedelijk wachten Apple-fans op dit moment vooral op de nog te verschijnen iPhone 8, die in september onthuld zal worden.

Ook de verkopen van iPads groeiden afgelopen kwartaal, met 15 procent. Er gingen 11,4 miljoen exemplaren van over de toonbank, waarmee Apple dus één iPad voor elke vier iPhones verkocht. Ook daar is Apple vermoedelijk tevreden mee, want de tablets doen het al jaren niet meer goed. De onthulling van de nieuwe iPad eerder dit jaar zal bijgedragen hebben aan deze groei, al is het verder nog de vraag hoe lang Apple daar aan vast kan houden. De omzet uit deze bedrijfstak bedroeg 4,97 miljard dollar.

Apple verkocht afgelopen kwartaal maar iets meer Macs dan een jaar eerder. Het aantal verkochte laptops groeide met 1 procent naar 4,3 miljoen exemplaren. Gezamenlijk waren ze goed voor een omzet van 5,59 miljard dollar (+7 procent).

Dan zijn er nog de verkopen van ‘overige producten’, waar onder meer de Apple Watch en Apple TV onder vallen. Die producten waren goed voor 2,7 miljard dollar aan omzet. Helaas is dus niet bekend wat de verdeling is, en hoeveel exemplaren van bijvoorbeeld de Watch verkocht werden.

Groei in de dienstensector

Waar de hardwareverkopen dus redelijk lichte groei vertoonde, steeg vooral de omzet uit diensten. Daar vallen onder meer AppleCare, Apple Pay en Apple Music onder en gezamenlijk waren die diensten goed voor een omzet van 7,27 miljard dollar. Dat is een groei van 22 procent, waarmee dit de belangrijkste groeisector is voor Apple.

Verwachtingen volgend kwartaal

Apple denkt volgend kwartaal nog meer omzet te boeken. Apple stelt tussen de 49 miljard dollar en 52 miljard dollar om te zullen zetten, met een marge van tussen de 37,5 en 38 procent. Analisten gaan volgens de site ZDNet uit van een omzet van 51 miljard dollar. Mogelijk komt die voorspelde groei vooral voort uit de grote verwachtingen die klampen aan de iPhone 8.