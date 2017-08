Facebook ontwikkelt eigen met AI werkende speaker

Consumer

Facebook werkt naar het schijnt aan een videochat-apparaat dat gebruikers dichter bij elkaar moet brengen. Het gaat om een slimme speaker die moet kunnen concurreren met de Amazon Echo en Google Home en voorzien is van een klein aanraakscherm.

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg vandaag. Bronnen van het persbureau stellen dat het gaat om een apparaat met 13 tot 15-inch aanraakscherm, dat voorzien is van een groothoeklens, microfoon en speakers. Facebook zou ook kunstmatige intelligentie willen toevoegen aan de speaker, om consumenten beter interactie te laten hebben met het apparaat.

Gisteren werd bekend gemaakt dat Facebook de startup Ozlo overnam, dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De technologie van Ozlo zou geïntegreerd worden in Messenger en moeten zorgen voor nieuwe ervaringen in de chatdienst. Naar het schijnt wil Facebook die technologie dus ook in zijn nog te lanceren speaker introduceren.

Volgens Bloomberg kost het apparaat “een paar honderd dollar” en duurt het nog wel even voordat het op de markt gebracht wordt. Naar het schijnt staat de release gepland voor in de lente van 2018 en zou hij beschikken over een 360-graden camera. Tegelijk werkt Facebook volgens hetzelfde bericht aan nog een speaker, die waarschijnlijk iets goedkoper wordt en enkel voorzien zal zijn van een digitale assistent zoals Apple’s Siri.

Een extra aanwijzing voor de naderende lancering van een hardwareproduct van Facebook, vinden we overigens in een bericht van Business Insider van gistermiddag. Facebook vroeg bij de Amerikaanse FCC patent aan op een Bluetooth-module die weinig stroom verbruikt en geïntegreerd zal worden in nog nader te definiëren hardware.

De speaker wordt ontwikkeld door Facebooks Building 8. Dat is een afdeling waar ontwikkelingen strikt geheim gehouden wordt en waar het bedrijf aan uiteenlopende technieken zou werken. De intentie is om producten te ontwikkelen waarmee het sociale netwerk gebruikers kan binden aan zijn ecosysteem. Zo zouden mensen dus enkel nog bezig moeten zijn met de news feed, Facebook live en videobellen. Tijdens de F8 conferentie in april maakte de baas van Building 8, Regina Dugan, bekend dat de afdeling werkt aan “nieuwe, categorie-definiërende consumentenproducten die sociale interacties op de eerste plek stellen.”