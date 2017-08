Nvidia introduceert ondersteuning externe videokaarten via USB-C/Thunderbolt

Hardware

Nvidia heeft bekendgemaakt dat het ook ondersteuning gaat bieden voor externe videokaarten die met een computer worden verbonden via USB-C/Thunderbolt. Een stap die AMD al eerder heeft ingezet en wat gezien de toekomst een verstandige keuze lijkt. Nvidia kiest er op dit moment voor om de externe behuizingen voor videokaarten door partners te laten ontwerpen en introduceren.

Nvidia gaat ondersteuning bieden voor externe Pascal, Titan XP en Quadro-videokaarten, hierdoor wordt het mogelijk om te gamen middels een extern aangesloten videokaart, maar ook om professionele applicaties als AutoCad en Adobe Premiere te draaien middels een zogenaamde eGPU (external GPU). De afgelopen jaren zijn alle mobiele apparaten steeds dunner geworden, ook laptops zijn qua afmetingen en gewicht steeds mobieler geworden. Dat is voor algemeen gebruik erg prettig, maar als je een beroep hebt waarbij je af en toe ook echt flinke grafische rekenkracht nodig hebt dan zijn al die systemen niet geschikt.

Als je echte werkstation prestaties wil dan ben je nog steeds aangewezen op een desktop computer of een hele zware dikke laptop. Beide zijn alles behalve mobiel, wat op zich wel weer wenselijk kan zijn. AMD zag een kans voor externe videokaarten (GPU’s) en kwam als eerste met een dergelijke oplossing op de markt, nu volgt dan ook Nvidia, waarmee de twee belangrijkste spelers een nieuwe markt hebben gecreëerd. In Windows 10 is inmiddels al ondersteuning te vinden voor dergelijke videokaarten, in macOS nog niet, maar dat duurt niet lang meer, met de komst van macOS High Sierre, deze of volgende maand, zal ook dit besturingssysteem ondersteuning bieden voor externe videokaarten.

Zolang een mobiel apparaat beschikt over een beetje een degelijke processor en flink wat werkgeheugen is een systeem middels een externe videokaart prima om te bouwen tot werkstation. De voorkeur gaat dan wel uit naar een Intel Core i5 of i7 processor en dan het liefst niet uit de U- of Y-serie.

Nvidia heeft laten weten dat partners als Bizon, Sonnet and One Stop Systems/Magma de eerste zullen zijn met dergelijke behuizingen voor externe videokaarten. Deze worden vanaf september in de winkels verwacht.