Apple onthult per ongeluk meer details over de iPhone 8

Mobile

Er zijn nog veel meer nieuwe details over Apple’s aankomende iPhone 8 ontdekt in de broncode van de HomePod. Eergisteren al bleek daaruit dat er gezichtsherkenning naar de nieuwe smartphone komt, en werd er een schets van het ontwerp ontdekt. Nu zijn er dus nog een aantal nieuwe functies ontdekt.

Ontwikkelaars Steve Troughton-Smith en Guilherme Rambo gingen door de broncode van de HomePod en ontdekten eerder al het bijna randloze ontwerp van de telefoon. Aan de hand daarvan kan geconcludeerd worden dat Apple voor het eerst een echt nieuw ontwerp kiest voor zijn vlaggenschipmodel. Maar afgezien van dat ontwerp, ontdekten ze ook andere zaken over de smartphone.

Allereerst lijkt het erop dat er een soort aandachtsdetectie ingebouwd wordt. Gespeculeerd wordt dat de telefoon stil blijft voor notificaties als het toestel ‘weet’ dat de gebruiker al naar het scherm kijkt. Ook zou de telefoon automatisch aan kunnen springen op het moment dat iemand ernaar kijkt.

Ook zijn er een aantal referenties naar gezichtsuitdrukkingen ontdekt, waaronder “mouthstretch”, “mouthsmile” en “mouthdimple”. Dat zijn vermoedelijk verwijzingen naar de gezichtsherkenning waar al langer geruchten over gaan. Om die functie goed te laten werken, zullen er verschillende uitdrukkingen herkend moeten worden, en daar passen die referenties bij.

Verder lijkt het erop dat de nieuwe iPhones een ‘tap to wake’ functie ondersteunen. Een gebruiker zou dan tweemaal op het scherm moeten tikken om de smartphone uit de slaapstand te halen. Vermoedelijk werkt die functie middels beeldspanning, maar dat kon niet uit de broncode gehaald worden.

Tot slot lijkt de thuisknop inderdaad te verdwijnen straks. Er werden volgens The Verge door sommige ontwikkelaars verwijzingen naar een virtuele thuisknop ontdekt, die de naam “home indicator” zou krijgen. Er werd geen verwijzing naar Touch ID ontdekt, waarmee het erop lijkt dat de vingerafdrukscanner voorlopig verdwijnt, ten faveure van die gezichtsherkenning.

Apple zal niet blij zijn met deze lekken. Er lekken vrijwel altijd details uit rond de iPhones, maar zelden is Apple zelf de bron. De laatste keer dat zoiets gebeurde, was in 2010 met de iPhone 4, toen een ontwikkelaar een prototype vergat in een kroeg. Ditmaal gaf Apple per ongeluk de broncode voor de HomePod vrij, die ook draait op iOS. Daarom konden er veel functies van de iPhone 8 ontdekt worden, die pas in september onthuld zal worden.