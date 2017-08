Eerste Windows mixed reality headsets nu te koop

Business

Vanaf vandaag zijn twee Windows mixed reality headsets beschikbaar in de Windows Store. Microsoft biedt een headset van Acer aan voor 299 dollar en een van HP voor 329 dollar. Beide headsets zijn voorzien van redelijk overeenkomstige specificaties, waaronder 2,89-inch displays en een 95 graden gezichtsveld.

“Ervaringen die je onderdompelen zijn veelgevraagd. En mixed reality wordt in de nabije toekomst voor veel meer gebruikers toegankelijk. De aankomende Windows Mixed Reality headsets combineren direct met Windows Mixed Reality-ready pc’s. Maak de meeslepende mixed reality ervaringen die de massa kunnen bereiken,” schrijft Microsoft over de apparaten.

Beide mixed reality headsets zijn gemaakt voor ontwikkelaars, maar kunnen ook al door consumenten gekocht worden. De vraag is nog even hoeveel functionaliteit er dan is, en hoeveel apps en content er momenteel voor beschikbaar is. Beiden zijn voorzien van twee schermen met een resolutie van 1.440 bij 1.440 pixels. De beelden worden met 90 Hz ververst en allebei zijn ze voorzien van interne trackingsensoren. Externe camera’s of markers zijn dus niet nodig voor de virtual reality ervaring.

Toen Microsoft plannen voor VR-headsets onthulde, stelde het bedrijf dat ze erg toegankelijk zouden zijn. Consumenten zouden hooguit over een Intel HD Graphics 620 chip hoeven beschikken, maar dat blijkt iets anders te liggen bij deze twee headsets. Beiden hebben een Nvidia GTX 980 / 1060 of beter nodig voor een goede VR-ervaring.

Het schijnt dat Microsoft de Windows Mixed Reality software nog altijd aan het tweaken is om apps soepel te laten draaien op minder krachtige computers. Latere VR-headsets zouden dan ook minder krachtige grafische kaarten vereisen. Acer, ASUS, Dell, HP en Lenovo werken verder allemaal nog aan headsets.