Apple investeert fors in meer autonome systemen dan de auto

Business

Tijdens de presentatie van Apple’s laatste kwartaalcijfers heeft de CEO van Apple, Tim Cook, gezegd dat autonome systemen om meerdere manieren kunnen worden toegepast, een auto is er daar slechts één van. Meer wil ik daar op dit moment niet over zeggen. Wel erkent Cook dat Apple een grote focus heeft op autonome systemen en dat er flink in wordt geïnvesteerd, de vraag is nu alleen in welke producten we deze technologie gaan terug zien.

Dat Apple werkt aan technologie voor een zelfrijdende auto is al langer bekend, maar het is ook duidelijk dat Apple hier de nodige tegenslagen in heeft gehad en het nog maar de vraag is of we ooit een complete auto met Apple-technologie gaan zien. Dat betekent niet dat alle investeringen die Apple heeft gedaan en nog steeds doet in deze autonome technologie en kunstmatige intelligentie voor niets is geweest. Zoals Cook terecht zegt kunnen autonome systemen voor veel meer toepassingen worden gebruikt.

Apple heeft in het verleden al een machine ontwikkeld waarmee een iPhone volledig uit elkaar kan worden gehaald voor recycling of reparatie. Autonome robots om producten mee te assembleren worden ook steeds vaker ingezet in grote Chinese fabrieken. Voor Apple is het wellicht een optie om een deel van zijn productie naar de Verenigde Staten te halen als het deze fabrieken grotendeels autonoom kan maken. Andere toepassingen waarin de autonome technologie kan worden toegepast zijn drones, maar ook voor het transporteren van goederen en machines die orders picken in magazijnen. De zelfrijdende auto is verder ongetwijfeld nog niet volledig afgeschreven.

Verder is alle autonome technologie gebaseerd op kunstmatige intelligentie en alle ervaringen die Apple hiermee op doet kan het weer gebruiken in zijn huidige producten. Een iPhone kan bijvoorbeeld veel slimmer worden als die beschikt over kunstmatige intelligentie. Naar verluidt komt Huawei dit jaar nog met een nieuwe Mate-smartphone, waarin een speciale chip is geplaatst voor kunstmatige intelligentie. We moeten daar nog niet al te hoge verwachtingen bij hebben, maar dat kan over twee tot drie jaar weleens heel anders zijn.

Cook stelt dat Apple autonomie ziet als de moeder van alle kunstmatige intelligentie projecten binnen het bedrijf.