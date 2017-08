Microsoft brengt eye tracking naar Windows 10

Apps & Software

Microsoft is van plan standaard ondersteuning voor het volgen van oogbewegingen in Windows 10 in te bouwen. De functie zou mensen die bijvoorbeeld lijden aan ziektes als ALS en dus minder controle hebben over hun armen en handen, kunnen helpen de verschillende interface-elementen in het besturingssysteem te bedienen zonder daarvoor een muis en toetsenbord te hoeven gebruiken.

Dat meldt The Verge op basis van een video die Microsoft gisteren online zette over de nieuwe manier om Windows 10 te besturen. De bediening door oogbewegingen zou kunnen werken door bijvoorbeeld te staren naar apps om ze te lanceren, of een onscreen toetsenbord, waar gebruikers naar kunnen kijken om letters te selecteren en vervolgens woorden te schrijven.

De functie heet Eye Control en zal speciale hardware vereisen. Microsoft werkt voor die hardware samen met het bedrijf Tobii, dat daar al diverse producten voor op de markt heeft gebracht. Microsoft heeft al laten weten ondersteuning voor de Tobii Dynavox PCEye Mini, PCEye Plus, EyeMobile Plus en I-series in te bouwen.

Op dit moment verkeert Eye Control in Windows 10 in een bètaversie en moeten gebruikers zich aanmelden voor het Windows Insider programma om er vervroegd toegang toe te krijgen. De functie is al sinds 2014 in ontwikkeling, toen Microsoft de eerste hackathon hield onder medewerkers. Destijds wist voormalig professioneel footballspeler Steve Gleason Microsoft zover te krijgen een nieuw onderzoeksteam op te richten dat onderzoek kon doen naar het volgen van oogbewegingen.

Het Windows-team heeft vervolgens prototypes voor de functie gebouwd en CEO Satya Nadella ondersteunt nu de implementatie ervan. Het is nog onduidelijk wanneer Microsoft de functie precies breder uitrolt. Maar gezien het feit dat de functie nu onthuld is en dat Microsoft recent begonnen is met werken aan de Windows 10 update voor maart 2018, zou het goed kunnen dat de functie rond die tijd uitgerold wordt. Hieronder de video waarin Microsoft hem introduceert.