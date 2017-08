Netgear introduceert Smart Managed 24-poorts PoE+ switch

Networking

Netgear heeft een nieuwe switch aangekondigd in haar Smart Managed PoE+-lijn. Het is de GS724TPv2, die voluit de Netgear 24-Poorts Gigabit PoE+ Smart Managed Pro Switch heet. Hij is volgens Netgear zelf ontwikkeld voor de wat groter MKB’ers in de horeaca, het onderwijs en de retail.

Zoals de naam al aangeeft, hebben we hier te maken met een switch met PoE+ (802.3at). Hiermee is ook meteen duidelijk dat hij is gericht op organisaties waar gebruikgemaakt wordt van netwerkapparaat dat via de netwerkkabel van stroom moet worden voorzien. In totaal is er een PoE-budget beschikbaar van 190 W. Dit verdeelt de switch over de 24 gigabitpoorten. Maximaal kan zo’n poort 25 watt leveren aan een aangesloten apparaat. Dit kan de switch gezien het budget dus niet op iedere poort tegelijkertijd leveren. Dat hoeft natuurlijk ook niet, want de kans dat je alleen maar producten hebt die tegen het maximale vermogen per poort aanzitten, is nagenoeg nihil. Daarnaast kun je de PoE-functionaliteit van de GS724TPv2 overigens ook nog naar eigen wens inregelen.

Kijken we nog even verder naar de aanwezige poorten op de switch, dan zien we dat er ook nog twee SFP+-aansluitingen opzitten. Hiermee kun je de switch met behulp van een los aan te schaffen adapter aansluiten op glas. Dat kan handig zijn als je een verbinding wilt leggen tussen twee locaties die behoorlijk ver van elkaar vandaan liggen. Meet behulp van een glasvezelkabel kun je een grotere afstand overbruggen dan met een koperkabel.

Smart Managed

De nieuwe switch van Netgear is er zoals gezegd eentje uit het Smart Managed-portfolio. Dat wil zeggen dat je hem vanuit de webbrowser kunt beheren. Verwacht hier geen beheermogelijkheden die je hebt bij een fully managed switch zoals de eerder besproken M4200. Toch zijn er de nodige Layer 2-functies beschikbaar die je kunt configureren, bijvoorbeeld VLAN’s. Ook QoS en LACP kun je middels de webinterface instellen. Met QoS kun je bepaalde apparaten voorrang geven binnen de switch. LACP maakt het mogelijk om meerdere fysieke poorten samen te voegen en zo een verbinding met bijvoorbeeld een server of een andere switch op te zetten met een dubbele bandbreedte. Dit is vooral handig om de backbone van je netwerk zo ruim mogelijk te houden.

Uiteraard hebben we hier te maken met een non-blocking switch, die dus continu de volledige bandbreedte kan leveren die je met 24 poorten full duplex kan genereren. Verder is de GS724TPv2 voorzien van de de ProSafe Levenslange Hardware Garantie van Netgear, die volgens het bedrijf ook echt levenslang geldt.

De Netgear GS724TPv2 is vanaf nu te koop voor 359,99 euro. Dat is een scherpe prijs voor een apparaat met deze specificaties.