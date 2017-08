Google voert proeven uit met adblocker in Chrome

Apps & Software

Lange tijd was het enkel een gerucht dat Google zou werken aan een adverentieblokker in webbrowser Chrome. In juni liet Google weten dat het inderdaad hiermee bezig was en nu is er voor het eerst een proefversie van de browser vrijgegeven waarin bepaalde advertenties standaard geblokkeerd worden.

Google voert de proeven met het blokkeren van advertenties uit binnen een alfaversie van Chrome voor desktop en Android-apparaten. Het gaat om de Canary build, maar wel een die vermoedelijk pas begin volgend jaar voor het bredere publiek beschikbaar wordt gemaakt. Mocht je hem willen downloaden kan dat al, maar dien je er wel rekening mee te houden dat het om een instabiele browser gaat.

In de nieuwe versie is in het instellingenmenu een kopje met site-instellingen te vinden. Daar bevindt zich de optie om opdringerige advertenties uit te schakelen. Het gaat enkel om advertenties die volgens de Coalition for Better Ads irritant zijn. Die werden al eens gedefinieerd: pop-ups, advertenties die automatisch video’s afspelen en geluiden maken, ads die het hele scherm overnemen en banners die onderin beeld blijven plakken.

Toen Google begin juni bekend maakte inderdaad bezig te zijn met een adblocker, lichtte het bedrijf die beslissing als volgt toe: “Chrome is er altijd op gericht geweest om je de best mogelijke ervaring te bieden tijdens het internetten. Het weerhoudt pop-ups er bijvoorbeeld van nieuwe tabbladen te openen, omdat we dat vervelend vinden. Na gesprekken met de Coalition [for Better Ads] en andere groepen uit de industrie, zijn we van plan te stoppen irritante reclames weer te geven in Chrome, waaronder die van Google zelf, op websites die begin 2018 nog niet in overeenstemming met de Better Ads Standards werken,” stelde Google toen.

Dat wil dus niet zeggen dat Google helemaal stopt met het weergeven van advertenties. Zoiets licht ook niet in lijn der verwachtingen: het bedrijf verdient elk kwartaal meer dan 20 miljard dollar met advertenties.