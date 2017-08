Mozilla lanceert Send, Snapchat-achtige dienst om bestanden te delen

Apps & Software

Mozilla heeft een nieuwe dienst gelanceerd, waarmee je gemakkelijk bestanden kan delen. De dienst heeft de naam Firefox Send gekregen en laat zich vergelijken met Snapchat. Nadat een bestand gedownload is, verdwijnt het direct van de servers van Mozilla.

Volgens The Verge is Firefox Send vooral gericht op het snel en veilig delen van documenten tussen twee mensen. Het is dus niet bedoeld om documenten voor de lange termijn op te slaan of te distribueren onder grote groepen mensen. Op de site van Firefox Send lezen we er het volgende over:

“Send laat je grote bestanden (tot 1 GB) uploaden en versleutelen om online te delen. Als je een bestand uploadt, maakt Send een link die je met iedereen kan delen. Elke link die door Send gemaakt wordt, verloopt na 1 download of 24 uur, en alle verzonden bestanden worden automatisch van de Send-server verwijderd.”

Mozilla zegt dat het zelf enkel versleutelde versies van de bestanden ontvangt en dus geen toegang heeft tot de inhoud ervan. Wel ontvangt het wat basisgegevens. Het gaat onder meer om de bestandsnaam en de bestandsgrootte. Natuurlijk verzamelt het wel informatie over de prestaties en het gebruik van de dienst, zoals hoe vaak een gebruiker bestanden uploadt en hoe lang ze op de servers van Mozilla blijven staan voordat ze gedownload worden.

Voorlopig staat Firefox Send enkel te boek als een experiment, dus het kan zijn dat de site op een gegeven moment offline gehaald wordt. Als de dienst weet te slagen bij een breed publiek, zou die wel kunnen blijven bestaan. Bij een nieuw product hoort ook een geinig gemaakte video, die Mozilla op YouTube zette. Hieronder kan je die video bekijken.