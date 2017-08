NetApp breidt Fueled by NetApp-programma verder uit

Business

NetApp heeft laten weten dat het haar Fueled by NetApp-programma verder uitgebreid. Dit programma is ontwikkeld voor serviceproviders, die het kunnen gebruiken om de digitale transformatie van hun klanten te ondersteunen. Het is gericht op training en certificatie en geeft klanten toegang tot zogeheten consulting en incubator-programma’s.

Met het incubator-programma krijgen cloud en hosting startups toegang tot NetApp storage om hun diensten van de grond te krijgen. Op deze manier kunnen deze zich richten op het ontwikkelen van de diensten die men wil leveren. De hoge kosten voor de bouw van de infrastructuur blijven in ieder geval vooralsnog even op de achtergrond.

Als het gaat om trainingen, biedt het Fueled by NetApp-programma nu ook trainingen specifiek voor NetApp. Dit kunnen technische trainingen zijn, maar ook geavanceerde productmarketing- en managementcertificeringsondersteuning hoort erbij.

Verder gaat NetApp meer investeringen doen voor het stimuleren van de de activiteiten van serviceproviders en geeft het efficiëntiegaranties voor het SolidFire-storageplatform. Dit laatste om de kosten beter voorspelbaar te maken voor gebruikers ervan.

Timing

Volgens Sven Schoenaerts, Managing Director Benelux bij NetApp, zijn de toevoegingen aan het programma belangrijk voor de serviceproviders. Die hebben nu namelijk een “unieke groeimogelijkheid” vanwege de verschuiving naar op gebruik gebaseerde en hybrid-cloud modellen, waarbij private en public clouds samenwerken. Met het Fueled by NetApp-programma kan een “helder go-to-market advies” gegeven worden aan serviceproviders. Zij kunnen dan groeien, terwijl de risico’s relatief laag blijven, volgens Schoenaerts.