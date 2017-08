Microsoft brengt uitgebreide Windows 10 update uit voor Insider Slow Ring

Apps & Software

Microsoft heeft een nieuwe build beschikbaar gesteld voor Windows Insiders in de Slow Ring. Hij wordt aangeduid als Build 16251, waar behoorlijk wat updates inzitten voor Windows 10. De vernieuwingen binnen Build 16251 beslaan een aantal gebieden. Onder meer het koppelen van Android en iOS-apparaten met Windows 10-apparaten is makkelijker, en er zijn verbeteringen voor Microsoft Edge en Cortana. Hieronder zetten we de belangrijkste updates op een rij. Een uitgebreid overzicht vind je op de site van Microsoft zelf.

Koppelen smartphones en pc’s

Wellicht de belangrijkste update die naar Build 16251 komt, is de mogelijkheid om smartphones en computers aan elkaar te koppelen. Microsoft wil die ervaring gemakkelijker maken en rolt om die reden een app voor iOS en Android-toestellen uit. Het gaat om de Continue on PC app, die op dit moment al in de respectievelijke app stores gedownload kan worden.

Als je dat gedaan hebt, kan je bijvoorbeeld vanuit de browser van je smartphone ervoor kiezen om pagina’s verder te lezen op je smartphone. De websites worden dan op een gekoppelde computer geopend en kunnen daar dus verder bekeken worden.

Updates Cortana

Ook Microsofts digitale assistent Cortana is van een aantal updates voorzien. Resultaten die Cortana vindt bij zoekopdrachten kunnen bekeken worden zonder dat daarvoor een browser geopend hoeft te worden. Vraag je je bijvoorbeeld af wat het weer wordt, kan je op een veldje binnen de zoekresultaten van Cortana klikken en wordt het startmenu breder gemaakt en zie je de resultaten.

Ook kunnen gebruikers binnen deze update aan Cortana vragen om een computer te herstarten, uitschakelen, vergrendelen of de gebruiker uit te loggen. Cortana vraagt dan of de gebruiker daar zeker van is, en indien er een bevestiging is, voert ze de gevraagde handeling uit. Overigens is deze functie voorlopig alleen beschikbaar voor de Engelssprekende landen.

Sneller doorwerken

Build 16251 maakt het opstarten of herstarten van een computer soepeler. Stel dat je apparaat een update geïnstalleerd heeft van Windows 10, wil je natuurlijk snel verder kunnen werken. Daarom herstelt Windows 10 straks alle openstaande programma’s en lopende processen, zodat je sneller weer verder kan gaan waarmee je bezig was.

Andere verbeteringen

Er zijn verder nog een flink aantal andere verbeteringen. Zo is het enkelhandige touch toetsenbord wat groter gemaakt. Daardoor kon Microsoft de ruimte tussen verschillende toetsen iets breder maken, zodat de kans kleiner is dat je verkeerd typt. De geluiden van het toetsenbord zijn ook zachter gemaakt en er is een lanceeranimatie te zien bij het lanceren van het toetsenbord.

Microsoft heeft ook webbrowser Edge van kleine updates voorzien. Het gaat daarbij vooral om kleine verbeteringen en bugs die opgelost zijn. Zo konden PDF’jes niet geopend worden als een pagina ververst werd. Tot slot is de Game Mode voortaan standaard ingeschakeld voor sommige spelletjes.