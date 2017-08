Microsoft stopt met mobiel en zet vooral in op AI

Business

Het lijkt erop dat Microsoft de strijd om het mobiele platform nu echt helemaal opgegeven heeft. In een document omschrijft Microsoft zijn toekomstvisie en die is veranderd. Mobiele telefoons horen er namelijk niet meer bij, in plaats daarvan zet het bedrijf vol in op kunstmatige intelligentie.

Het bedrijf van CEO Natya Nadella heeft vandaag zijn nieuwe toekomstvisie vrijgegeven. De Amerikaanse nieuwsdienst CNBC stelt dat daarin maar liefst zes verwijzingen naar kunstmatige intelligentie zitten. Mobiel lijkt geheel verdwijnen te zijn. Het volgende statement is nu de bedrijfsvisie van Microsoft:

“Our strategic vision is to compete and grow by building best-in-class platforms and productivity services for an intelligent cloud and an intelligent edge infused with AI.”

Eerder was die visie iets anders en werd mobiel daar nog expliciet in genoemd:

“Our strategic vision is to compete and grow as a productivity and platform company for the mobile-first and cloud-first world.”

Voorgaande was lange tijd de visie van Microsoft. Daarvoor nam het bijvoorbeeld Nokia over, in een poging toonaangevende smartphones met daar Windows 10 Mobile op uit te brengen. Smartphones kwamen er wel, maar de markt volgde niet en ondertussen is het aandeel van Windows op de mobiele markt verwaarloosbaar. Tegelijk gaan er wel verhalen rond dat het bedrijf wel werkt aan updates voor Windows 10 Mobile.

Dat Microsoft tegelijk vooral in zal zetten op kunstmatige intelligentie is een logische stap. Het nam de afgelopen jaren al bedrijven als Maluuba en Switftkey over en werkt actief aan de digitale assistent Cortana. Het team dat zich bij Microsoft richt op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie richt zich verder vooral op “onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden die passen bij infrastructuur, diensten, toepassingen en zoekfuncties.”

Microsoft is niet het enige bedrijf dat vol inzet op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook Google richt zich daar steeds meer op, net als Facebook. Dat tot weerzin van onder meer Elon Musk, die bang is dat kunstmatige intelligentie een bedreiging voor de mensheid vormt. Om die kritiek wat af te vlakken, werken technologiereuzen die bezig zijn met kunstmatige intelligentie al samen in een Partnership on AI, waarbinnen ze op verantwoorde manier aan AI willen werken.