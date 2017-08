D-Link breidt portfolio access points voor zakelijke markt uit

Networking

D-Link heeft twee nieuwe zakelijke access points aangekondigd. Het betreft hier de DWL-3610AP en de DWL-6610APE. Daarnaast heeft het bedrijf haar best verkopende zakelijke access point van een cosmetische update voorzien. De DWL-6610AP is dunner gemaakt, wat hem minder opvallend moet maken.

Alle drie de modellen vallen in de reeks Unified Access Points. Dit houdt in dat ze desgewenst met behulp van een fysieke switch of controller (van D-Link uiteraard) te beheren zijn. Ze zijn echter ook stand-alone te gebruiken. Zeker als je veel access points moet managen, is een centrale locatie waarvandaan dat mogelijk is, uiteraard handig.

DWL-3610AP

De D-Link DWL-3610AP heeft als volledige naam Wireless AC Selectable Dual-Band Unified Access Point. Uit de naam is meteen duidelijk dat we hier te maken hebben met een apparaat dat niet op 2,4 en 5 GHz tegelijkertijd kan werken. Je moet kiezen welke frequentie je in wilt zetten. Dat is iets wat we toch al even niet gezien hebben, maar zorgt er wel mede voor dat de adviesprijs relatief laag is. Als je sowieso van plan bent om alleen 5 GHz te gebruiken bijvoorbeeld (iets waar we voorstander van zijn overigens), dan maakt dit niets uit natuurlijk. Wil je wel graag op beide frequenties tegelijkertijd verbinding willen kunnen maken, dan is dit niet het access point voor jou. Het is een AC1200-apparaat, met een linkrate van 300 Mbps op 2,4 GHz en 867 Mbps op 5 GHz (802.11ac).

Verder is het nog belangrijk om te vermelden dat de DWL-3610AP gevoed kan worden middels PoE. Hij heeft voldoende aan de 802.3af-standaard, dus je hoeft niet je switches te upgraden naar 802.3at. Hij kan verder onderdeel uitmaken van een zogeheten self-configuring cluster. Hiermee wordt bedoeld dat een aantal van deze access points elkaars instellingen overnemen. Je hoeft als admin slechts een van de apparaten in te stellen, waarna de andere de instellingen automatisch overnemen. In totaal kun je per access point overigens 16 SSID’s aanmaken.

De DWL-3610AP heeft een adviesprijs van 137 euro (inclusief BTW) en is per direct verkrijgbaar.

DWL-6610APE

Het meest opvallende aan het D-Link Wireless AC1200 DualBand Unified Access Point zijn de externe antennes. Het voordeel van externe boven interne antennes is bij ons weten nog nooit echt onomstotelijk vastgesteld. Er is kennelijk toch nog voldoende vraag naar, anders zou D-Link dit model niet gemaakt hebben natuurlijk. De DWL-6610APE is een AC1200-model, dus evenals de DWL-3610AP heeft hij een linkrate op 2,4 GHz van 300 Mbps en op 5 GHz van 867 Mbps. Deze zijn bij dit model overigens wel tegelijkertijd te gebruiken. Het is dan ook mogelijk om 32 SSID’s aan te maken. Ook dit model wordt via 802.3af PoE van stroom voorzien.

We hebben dus te maken met een concurrent dual-band model, dat dus beide frequenties tegelijkertijd in de lucht houdt. Om ervoor te zorgen dat de twee frequenties optimaal worden benut, beschikt hij ook over Band Steering. Op het moment dat een client verbinding wil maken, ‘vraagt’ het access point of deze over een 5GHz-radio beschikt. Is dat zo, dan wordt het apparaat daarmee verbonden. Daarnaast claimt D-Link ook Seamless Roaming, waarbij je met meerdere DWL-6610APE’s en een Unified Wireless Switch of Controller clients van het ene naar het andere access point over kunt dragen als deze in beweging zijn.

De DWL-6610APE heeft een adviesprijs van 165 euro (inclusief BTW) en is per direct verkrijgbaar.